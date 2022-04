El polémico golpe “correctivo” de Gallardo a Herrera en pleno partido de River: "¡Que...!"

En la tarde noche del domingo, River no jugó un gran partido ante Atlético Tucumán. El Millonario dominó la pelota en el primer tiempo pero no pudo traducir esa posesión en chances claras de gol. De hecho, el partido se le abrió luego de que un gran pase de Julián Álvarez lo deje sólo a Matías Suárez de cara al gol. Dentro del área, el delantero riverplatense cayó antes de ser impactado por el arquero Nicolás Campisi y el defensor Manuel Capasso, Facundo Tello sancionó falta y el VAR ratificó el fallo. Luego, Enzo Fernández cambió el tiro de los doces pasos por gol y el equipo dirigido por Marcelo Gallardo se fue arriba al entretiempo.

Sin embargo, Atlético Tucumán siguió con su plan de juego e incomodó a River. El Millonario no podía encontrar su juego y, en una jugada aislada, Gallardo estalló: Milton Casco metió un cambio de frente a Marcelo Herrera, quien no pudo controlar la pelota y esta se perdió por el lateral. Allí fue cuando el Muñeco le gritó "¡que no pique!" al lateral derecho. La transmisión del partido aseguró que el Muñeco se enojó porque le había advertido de antemano al ex San Lorenzo de que reciba el balón antes de que este picara.

Un minuto después de esta situación llamativa, Atlético Tucumán tuvo un contragolpe que Ciro Rius quiso concluir con un tiro al arco. El disparo salió con poca potencia y al medio del arco pero Franco Armani tuvo una floja reacción y le dejó servido el empate a Ramiro Ruiz Rodríguez. De esta manera, el Decano puso tablas en el marcador en apenas once minutos del segundo tiempo y River salió desesperado a buscar el empate.

River no estaba desplegando su mejor fútbol y sus figuras tampoco podían hacer pesar su calidad para imponerse en el trancurso del encuentro. Ante la impotencia del rendimiento de su equipo, Gallardo estalló contra Herrera por un pequeño error que probablemente fue el catalizador de la bronca acumulada.

