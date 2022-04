La impactante oferta que registró la subasta de la camiseta de Maradona en su primer día

La subasta de probablemente la mayor reliquia de la historia del fútbol sigue siendo tema de debate. Apenas se conoció que Steve Hodge puso a la venta por subasta la camiseta utilizó Diego Armando Maradona en el mítico partido de cuartos de final de México 1986 entre Argentina e Inglaterra, las acusaciones de que dicha casaca no era la que utilizó el 10 al momento de marcar sus dos goles no tardaron en aparecer. De hecho, fueron Dalma Maradona y Claudia Villafañe quienes salieron a decir que la prenda referida era la usó el Diez en el primer tiempo y que ellas poseían la del segundo tiempo, pero Sotheby's, tienda encargada de llevar a cabo la millonaria puja, defendió su postura con pruebas irrefutables.

Fotografía de la camiseta que utilizó Maradona en el Argentina-Inglaterra de México '86 (Sotheby's).

Al margen de las discusiones entre los familiares de Maradona y Hodge, la subasta comenzó este miércoles y seguirá su curso hasta el 4 de mayo. Como fue informado desde un principio, Sotheby’s espera recaudar más de seis millones de libras esterlinas, que equivalen a casi ocho millones de dólares. A pocas horas de que se haya abierto la licitación, el sitio ya registró una increíble oferta por la camiseta de La Mano de Dios y el Gol del Siglo, que hace pensar que se superará el monto estipulado en los próximos días.

Según se puede observar en el sitio web de Sotheby’s, la oferta que por el momento se llevaría la camiseta de Maradona es de cuatro millones de libras esterlinas. Si uno hace la conversión a moneda estadounidense, el monto es de cinco millones doscientos mil dólares. Aunque se suponía que la casaca azul con la que el 10 pasó a la historia grande del fútbol iba a causar furor, no se esperaba que la puja alcance cuotas tan altas en las primeras horas.

Asi se ve la página donde se puede pujar por la camiseta de Maradona.

Dalma acusó de "mentiroso" a Hodge y Claudia dijo que es "un pecado" vender la camiseta de Maradona

Más allá de que la subasta ya comenzó y estará abierta por los próximos catorce días, la hija mayor y la exmujer de Maradona siguen con su cruzada contra Hodge. Precisamente, fue Villafañe quien catalogó el accionar del exfutbolista inglés como un “pecado”: "Va a ser la palabra de este ex jugador contra la nuestra. Lo que este señor tiene es la del primer tiempo que igual si la quiere subastar es un pecado. Yo no creo que este jugador necesite el dinero. Salvo que la quiera subastar para hacer una obra de bien. Estaría bueno que la AFA la compre”, dijo quien fuera esposa del 10 por 14 años.

Ficha de la camiseta utilizada por Maradona en el Argentina-Inglaterra de México '86. (Sotheby's)

La opinión de Ruggeri sobre la subasta de la camiseta de Maradona

Otro que opinó sobre la decisión de Hodge de vender la camiseta de Maradona fue Ruggeri, quien dejó una profunda reflexión sobre qué decisión tomó sobre las prendas que utilizó a lo largo de su carrera: “Estás loco. Lo agarro y le digo: ‘Vení, sentate’. Le doy la remera y le explico. Esto que está acá seguramente te va a quedar a vos en el futuro. Pero esto no se puede dar, no se puede vender, no se puede nada. Te la tenés que quedar vos y tiene que pasar a tus hijos. Yo quiero que sea así. Yo ya se lo pasé a mis hijos. Ahora ellos tienen la responsabilidad de decirles a sus hijos qué es esa remera”, fue la respuesta del exdefensor central al ser consultado sobre qué pasaría si su nieto le pide una de sus casacas.