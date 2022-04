Video: la reacción de los hinchas de River cuando la Policía se llevó preso al líder de la barrabrava

En la previa del partido en el que River venció a Argentinos en el estadio Monumental, la Policía de la Ciudad, junto al departamento de Conductas Ilícitas de la Dirección de Eventos Deportivos y la Fiscalía Especializada en Eventos Deportivos, detuvo a más de 250 miembros de Los Borrachos del Tablón, entre ellos, el jefe de la barra.

Héctor 'Caverna' Godoy fue uno de los detenidos en la previa del duelo del Millonario. Uno de los líderes de Los Borrachos del Tablón tenía derecho de admisión y fue capturado gracias al programa Tribuna Segura. En el momento exacto en el que la policía se lo llevaba detenido, varios hinchas tuvieron la particular decisión de aplaudirlo. El momento quedó capturado por una cámara que acompañaba a Godoy hacia el móvil.

"Estos barras tenían derecho de admisión y por investigaciones previas sabíamos que iban a presentarse en el estadio. Gracias al accionar de la Policía de la Ciudad, el CIJ y la fiscal Celsa Ramírez pudimos detenerlos y ponerlos a disposición de la Justicia. Trabajamos para que las familias estén en las canchas y los barras afuera", aseguró Marcelo D'Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

El pasado 4 de abril el presidente del Millonario, Jorge Brito, realizó posteos en Twitter al respecto: "Desde el día que asumí la Presidencia de River me comprometí a trabajar para que la familia siga yendo a la cancha. Tienen mi compromiso de que seguiremos trabajando en este sentido contra los violentos. Estas personas no les suman a River ni a sus socios. Junto a toda mi Comisión Directiva trabajaremos para que no tengan ningún lugar. Los queremos lejos, muy lejos, por eso hoy agregamos a los nuevos violentos en el Derecho de Admisión".

Para finalizar, el mandamás de River, sentenció: "Vamos a trabajar incansablemente con nuestra Comisión Directiva para que los violentos dejen de existir en River y que la familia siga viniendo al Club. La gente optó por lo sano, por dejar a la violencia fuera de la cancha. Nosotros estamos dispuestos a dejarlos afuera, pero esto será un éxito si lo hacemos todos juntos".