En la previa de River-Argentinos, más de 150 barrabravas fueron detenidos

River recibe a Argentinos Juniors a partir de las 19:15 en el Más Monumental. Sin embargo, la noticia en la previa no fue la formación que pondrá Marcelo Gallardo para seguir prendido arriba en la zona A de la Copa de la Liga Profesional, sino que se trata de un nuevo capítulo acerca de la barrabrava del Millonario: la Policía de la Ciudad, junto al departamento de Conductas Ilícitas de la Dirección de Eventos Deportivos y la Fiscalía Especializada en Eventos Deportivos, detuvo a más de 150 miembros de los Borrachos del Tablón. En el último partido como local frente a Boca se vivió a flor de piel la interna que hay entre las dos facciones de la barra cuando se lanzaron dos bengalas marinas dentro del estadio.

Más imágenes del operativo que detuvo a casi 200 barras de River.

Entre los detenidos estaría Hernán "Caverna" Godoy, el jefe de una de las facciones de la barrabrava de River. Hace algunos días, estos barras habían sido incluídos en el programa Tribuna Segura y tenían aplicado el derecho de admisión y fueron detenidos por la fiscal Celsa Ramirez por delitos de desobediencia, atentado y resistencia a la autoridad: “Estos barras tenían derecho de admisión y por investigaciones previas sabíamos que iban a presentarse en el estadio. Gracias al accionar de la Policía de la Ciudad, el CIJ y la fiscal Celsa Ramírez pudimos detenerlos y ponerlos a disposición de la Justicia. Trabajamos para que las familias estén en las canchas y los barras afuera”, expresó Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad de CABA.

La semana pasada, Jorge Brito, presidente de River, citó un tuit de D'Alessandro e hizo hincapié en su empeño por combatir a la barrabrava: "Desde el día que asumí la presidencia de River me comprometí a trabajar para que la familia siga yendo a la cancha. Tienen mi compromiso de que seguiremos trabajando en este sentido contra los violentos. Estas personas no les suman a River ni a sus socios. Junto a toda mi Comisión Directiva trabajaremos para que no tengan ningún lugar. Los queremos lejos, muy lejos, por eso hoy agregamos a los nuevos violentos en el Derecho de Admisión”, aseguró el mandamás riverplatense luego del anuncio de que se le aplicó el derecho de admisión a 319 personas tras los incidentes en el superclásico.