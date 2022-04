La elocuente sentencia del Kun Agüero sobre el presente de Messi en el PSG

En el marco del Mundial Sub 20 que organizó Holanda, sin saberlo, en la concentración de la Selección argentina comenzó a forjarse una de las relaciones más fuertes de los últimos años. Pese a nunca coincidir a nivel clubes, Lionel Messi y Sergio Agüero forjaron una amistad que perdura hoy en día, 17 años después de su primer encuentro. En aquella ocasión, como frutilla del postre, la albiceleste se coronó campeona del certamen. En la actualidad el Kun, alejado de las canchas por sus problemas cardíacos, aprovechó su entrevista con ESPN en la previa del sorteo del Mundial de Qatar 2022 para referirse a los silbidos que recibió la Pulga en el París Saint Germain.

"Messi no la está pasando bien en París, pero después el público se da vuelta. Si no, voy yo y les meto un chirlo a cada uno, ja. Yo me enojo, ahora que estoy del otro lado puedo decir lo que quiera. Al que lo chifla le voy a decir ‘andá a jugar vos’", manifestó Agüero en una charla con el programa Equipo F.

Con respecto a su relación con el ganador de siete Balones de Oro, expresó: "Con Leo vivimos buenas y malas cosas, pero siempre nos llevamos bien porque somos distintos. Como en una pareja, el loco y el tranquilo. Yo era el loco, je. Nos peleábamos mucho, pero yo no me enojaba tanto porque era pendejo y veía los comentarios que hacían sobre él. Era difícil, molestaba, porque se sentía la presión de jugar cuando decían cosas malas. Con los años fuimos aprendiendo a convivir con eso, que no era lo habitual".

Sobre la salida del capitán de la Selección argentina de Barcelona, justo cuando él llegó, recordó: "Cuando Messi se fue al PSG éramos tendencia los dos. Yo pensé ‘qué hice?’ y era porque él se había ido y todos decían 'pobre Kun'. Estuve mal pero me puse en su lugar y traté de verlo como amigo. Las cosas pasan, y le pasó a él. Yo quería jugar con él, pero las cosas pasan por algo y en ese momento no me quedaba otra que acompañarlo, porque que la pasó mal".

Para finalizar, sentenció: "Messi se liberó después de la Copa América, se sacó el peso de ganar algo con la Selección".