La terminante sentencia de Ronaldinho sobre los silbidos a Messi en París: “Si silbas al mejor del mundo..."

1240 fueron los días en los que Ronaldinho y Lionel Messi coincidieron en el primer equipo del Barcelona. El crack brasileño recibió con los brazos abiertos al argentino cuando fue promovido al plantel profesional, lo sentó al lado suyo en el vestuario y, como si fuera poco, le dio la asistencia en su primer gol aquel 1 de mayo de 2005, en el Camp Nou, ante Albacete. Recordando su gran relación y admiración sobre la Pulga, Dinho se refirió al sensible momento que vivió en el Parque de los Príncipes tras la eliminación del París Saint Germain en manos del Real Madrid por los octavos de final de la UEFA Champions League.

“Messi llegó esta temporada después de muchos años en un fútbol completamente diferente, en un club que jugó de la misma manera todo el tiempo. Solo le falta adaptación, pero el resto vendrá de forma natural. Es normal. Solo necesita tiempo. No entiendo los silbidos. Si silbas a Messi, ¡no queda nada, eh! Si silbas al mejor del mundo, ¿a quién vas a aplaudir? No lo comprendo…”, manifestó el campeón del Mundial de Corea y Japón 2002. Y añadió: “Messi volverá a ser el número uno del mundo”.

Además, agregó: “Creo que no es un ‘problema de Messi’ o un ‘problema de Neymar’. La afición no estaba contenta por no poder ganar la Champions League. Los dos nombres más importantes en el PSG son Neymar y Messi, por lo que es normal que fuera un poco más fuerte contra los dos. Pero creo que los fanáticos están descontentos con todos los jugadores, no solo con ellos dos. Pero es fútbol y, dentro de un rato, volverá todo a la normalidad”.

Con respecto a la situación de su compatriota: “Espero que la temporada que viene no tenga ninguna lesión y el resto sea normal. Cada año gana algo, en la selección o en el PSG. Bueno, la Champions League todavía no. Pero espero que con la exitosa adaptación de Messi, los tres (con Mbappé) puedan escribir una bonita historia”.

Para finalizar, concluyó: “Creo que ya tiene una historia muy fuerte en el fútbol, ¿no? Es un jugador que ha hecho muchas cosas. Es nuestro principal ídolo en Brasil. Ojalá gane el Mundial, un Balón de Oro. Ojalá lo gane todo para dar un paso más”.