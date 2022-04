El motivo por el que el Kun Agüero rechazó ir al Mundial con el cuerpo técnico de Scaloni

El pasado 15 de diciembre fue un día triste para el fútbol a nivel mundial, sobre todo para el de nuestro país, luego de que Sergio Agüero anunciara su retiro del fútbol a nivel profesional producto del inconveniente cardíaco que sufrió defendiendo la camiseta del Barcelona. Tanto por lo hecho dentro del campo de juego, como por su carisma fuera del verde césped, el Kun se convirtió en uno de los jugadores más queridos de la última camada de la Selección argentina. Atendiendo esta situación, y su gran experiencia en el mundo del fútbol, desde la Asociación de Fútbol Argentino lo imaginaron como parte de la delegación en el próximo Mundial de Qatar 2022, pero fue él mismo quien se encargó de desechar esta oportunidad.

"Hablé con Chiqui, fui claro. La idea mía es venir a disfrutar, como hincha. Tengo buena relación con todo el mundo, pero no me veo estando con el cuerpo técnico y con los chicos el día a día. Me llevo muy bien con mis compañeros y quiero seguir de esta manera. Es un rol diferente lo que piden y no estoy para hacer eso", manifestó Agüero en charla con ESPN.

Sobre su estado de salud, expresó: "La realidad es que estoy pensando en otra cosa. Por eso quizá dejé de lado mirar fútbol para entretenerme con otras cosas, estoy metido con mi equipo de E-Sports. Hago lo que me gusta y lo que me entretiene muchísimo. Extrañar se extraña, pero la realidad es que ya lo asumí que estuve muchos años al alto nivel y la vida pasa por poder disfrutarlo".

Para finalizar, sentenció: "Ahora tengo un par de chequeos en unos meses, ya empecé a entrenar, un poco de gimnasio. Empiezo de a poco a trotar, pero ese trote... Es trotar para trotar, no es para hacer una maratón, es un trote a lo mío... Troto, camino. Hago lo que hacía en la cancha, ja. Lo que me dice el médico es que empiece de a poco, adaptándome. Después a hacer unos chequeos más profundo. Y, a partir de ahí, evaluar lo que puedo hacer: jugar al pádel, tenis, al golf. Lo que me dice es que no 40 minutos jugando al fútbol. No va a pasar nada, pero por las dudas no lo hagas... Pero me dan ganas".

¿Qué dijo Scaloni sobre el posible rol del Kun en el cuerpo técnico?

“Quedó claro lo que yo pretendo de él, ya lo hablé con él. Me gustaría que esté alrededor de sus compañeros, que nos traslade cualquier problema o cuestión que pueda suceder en el Mundial. Cosas típicas que puede hacer una persona allegada a los jugadores. En nuestro cuerpo técnico tenemos gente que es allegada a los jugadores, pero hay veces que la presencia de personas de este calibre pueden evitar cualquier otra cosa o que esté en el día a día viendo lo que está pasando para nosotros es importante”, explicó el DT.