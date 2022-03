La sorpresiva confesión del Kun Agüero que ilusiona al fútbol argentino

Sergio Agüero está en Qatar para ser parte del sorteo del Mundial y, en la previa del acto, dejó varios títulos aunque uno de ellos sorprendió a todos e ilusionó a quienes desean volver a verlo dentro de una cancha de fútbol. Durante una extensa charla con la señal TyC Sports, el Kun soltó una confesión inesperada.

"Ayer (martes) se me cruzó por la cabeza que podía volver a jugar al fútbol. Los médicos me dijeron que tengo que estar 5 o 6 meses sin actividad, pero yo ya tengo ganas de volver a entrenar", expresó y agregó: "Estoy queriendo jugar recreativamente. Me invitaron a Miami a jugar un partido y no fui, le quiero mandar algún mensaje al médico".

Luego, en la entrevista, aseguró que si Alemania es posible rival del seleccionado argentino en la fase de grupos del Mundial "no pasa nada. porque Argentina siempre es candidata". "Si no está Alemania, mucho mejor. Pero si está, no pasa nada porque sabés que tenés que clasificar y, salir primero o segundo, te mete igual. Después te los volverás a encontrar en la final”, indicó.

Además habló del look que utilizará en la gala y recordó a Diego Maradona: "(A la fiesta) me parece que era para ir de moño, yo fui a elegir todo, al final si es con moño. ¿Amarillo como el de Maradona? Ese fue buenísimo, ésos son para personajes tan lindos como es Diego que por ser él, le queda bien digamos, quien va a decirle algo... Y lo digo en presente porque cuando hablo con Benja es como si estuviese acá, y siempre se acuerda cuando estamos charlando, pero sí, hay que tenerlo presente siempre".