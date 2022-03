Ruggeri destrozó a Benedetto por su crítica a Almendra: "Lo que hizo es..."

Fiel a su estilo, Oscar Ruggeri no se guardó nada. En esta ocasión el apuntado fue Darío Benedetto por las tremendas declaraciones contra Agustín Almendra tras su pelea con Sebastián Battaglia que determinó que fuera separado del plantel de Primera División de Boca Juniors.

El campeón del Mundo en México 86, que no había podido referirse al tema porque días atrás se había ausentado del programa, fue contundente: "No es normal lo que escuché la semana pasada. Los líderes no se comportan así. Esa no es una forma de ser líder. Podés ser líder muy bueno o muy negativo. Hoy si Benedetto sale para allá, te aseguro que hay cinco o seis que salen para el otro lado".

"No se hace eso, no se sale a hablar así. Primero que ya habló el entrenador. Si ya habló el entrenador, silencio. Si hay un chico desordenado, tenés que tratar hasta el último minuto para ordenarlo. Después tenés que ir al Consejo y decirle 'Riquelme, mire, nosotros hicimos todo esto, tiene que ayudarlo un profesional'. Eso es interno, la prensa no se tiene que enterar", agregó Ruggeri en el inicio de F90, el ciclo de los mediodías de ESPN.

"Vos no te podes cansar, tenés que insistir. Si ya te supera, vas al Consejo. Los líderes no hablan así, por lo menos por lo que me enseñaron a mi. Ahí tienen otro problema más grande en el vestuario, no están los líderes. Izquierdos me gusta cuando sale a hablar, pero ¿por qué no habló Izquierdoz? Rojo tampoco habló", añadió el ex Boca y River.

"Fijate, a Almendra lo representaba el representante del Pipa. Hoy lo representa el de Rojo. Ustedes no tienen idea, pobrecitos ustedes. Se que el Pipa es buen pibe, cuando lo escuché el otro día me sorprendió. Es fatal lo que hizo, no me lo quieras explicar. Que sea un monstruo como persona, no quiere decir que sea un líder que lo respeta todo el mundo", especuló Ruggeri.

Con respecto al actuar del goleador, expresó: "No hace falta así, él lo respalda con los goles que hace. El entrenador habló y muy bien, no hacía falta. Vos no poder tratar así a un compañero, más allá que sea grave el problema. Lo de Benedetto es fatal. Si estoy con el Pipa se lo voy a decir. No se colapsa, tenés que ser pensante. Nosotros en Boca nos peleamos, mal. No salíamos a hablar, sabíamos que nos teníamos que ir del club, esperamos el tiempo, nos fuimos y listo".

"Riquelme y Palermo, cuando jugaban, se sabía que no había una buena relación, pero ahora ¿cuantos goles le hizo hacer Riquelme a Palermo y al Mellizo?", ejemplificó el ex director técnico de Independiente de Avellaneda y San Lorenzo de Almagro.

"Es un vestuario groso. Después de la Selección argentina, en River y Boca estás en la lupa. Te caen encima. El técnico habló muy bien. Al rato salió esta bomba y digo 'este es otro vestuario'. Si el técnico dice algo vos mirálo y guiate por el perfil de él. Mentí, a veces si, porque hay que seguir esta línea. Adentro andá y hacé el despelote que tenés que hacer. Así se manejan las cosas y los periodistas no se enteran nada", sentenció el hoy panelista. Un Ruggeri auténtico.