El particular mensaje de Cardona tras sufrir una nueva lesión muscular

Edwin Cardona encendió nuevamente todas las alarmas en Racing. El colombiano se volvió a lesionar y se espera saber la gravedad de la molestia que lo sacó del partido con Talleres de Córdoba. Se retiró con mucho dolor y no pudo ocultar su amargura al llegar al banco de suplentes, donde dejó caer algunas lágrimas.

Horas después de lo ocurrido, el colombiano se pronunció en las redes sociales con un particular mensaje. "De rodillas ante dios y de pies ante el mundo. Un verdadero guerrero estudia cada derrota, para convertirla en victoria la próxima vez... Porque el mejor guerrero no es el que triunfa siempre, sino el que vuelve sin miedo a la batalla", publicó en Instagram.

Y agregó: "Así será. Gracias por sus mensajes de apoyo y buenos deseos. Y a los que no, también muchas gracias. Bendiciones a todos". Si se confirma lo que todos suponen, que se desgarró, Cardona se perderá no solamente la próxima fecha si no que también el clásico con Independiente que se jugará el 20 de marzo.

Esta es la cuarta lesión muscular del colombiano en un año, y a eso se le suman los problemas cardíacos por el covid. Desde este mismo momento, Cardona empezó una verdadera carrera contra el tiempo para estar disponible nuevamente.