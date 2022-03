El urgente pedido de Troglio luego de la derrota con River: "Nos urge..."

Luego de un verano auspicioso, pocos imaginaban el presente de San Lorenzo a esta altura del torneo. La llegada de Pedro Troglio, sumada a la buena imagen que mostró el equipo en el Torneo Internacional de Verano, ilusionaban al hincha con revertir lo hecho en los últimos años. El Ciclón suma apenas dos unidades, no ha podido ganar en cinco fechas y está lejos de los puestos de clasificación. El DT aseguró que "Urge ganar para levantar el ánimo. Cuando uno no logra ganar las cosas se hacen complejas".

"Siento que hay cosas positivas, está claro que es complejo quedarse solamente con eso cuando uno no gana. Sabía que iba a ser complicado y dentro de eso había que empezar a mejorar en algo. Creo que la hay en cada partido, la sensación es buena. Nos tocó partidos muy duros en el calendario y hay equipos que no te perdonan. ", manifestó Troglio.

"De hecho, hoy tuvimos una chance para ponernos en ventaja y a los tres o cuatro minutos estábamos perdiendo. Algo similar pasó en La Plata y en el pasado fin de semana. No ganar incomoda porque siempre te quedas con las manos vacías", añadió el ex director técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

En cuanto a la performance del equipo, expresó: "No le puedo caer a los jugadores porque están haciendo un esfuerzo muy grande, seria ingrato no estar conforme con la mejora que noto. Este es un club grande y no ganar hace que se vea todo mal. Capaz que perdíamos 3-1 después, pero está claro que hacer un gol y pasar a ganar el partido hace que el clima sea mucho más tranquilo. Tuvimos un bajón de cinco minutos y recibimos el gol".

Para finalizar, se mostró optimista de cara al futuro: "Un equipo no se transforma en el mejor del mundo de un día para el otro. Hay pequeños avances, hay que empezar a reconstruirse. Eso va de la mano de un proceso largo con la incorporación de jugadores técnicamente dotados. River hace ocho años que juega con el mismo técnico, consiguiendo cosas y agregando jugadores, pero tampoco hubo una diferencia abismal".