La particular frase de Scaloni a horas del sorteo del Mundial: "Haremos las..."

Este viernes, a partir de las 13 (hora de Argentina) se desarrollará el sorteo de los grupos del próximo Mundial de Qatar 2022. La máxima cita comenzará el 18 de noviembre y finalizará el 18 de diciembre. A menos de 24 horas para conocer los rivales que tendrá que enfrentar la Selección argentina, Lionel Scaloni dejó clara su postura en una entrevista con TyC Sports.

"¿Por qué debería estar nervioso? Al final, va a salir lo que tenga que salir. Nosotros no podemos hacer mucho. Tenemos que esperar y después del sorteo hacer las cuentas y ver que rivales nos tocaron, pero antes no sirve de nada. Lo aprendí bastante. Antes a lo mejor lo tomaba de otra manera, ahora soy un poco más tranquilo y se que dependerá qué dice el que saque la bolilla con la mano".

Los ojos del mundo estarán posados en lo que suceda este viernes al mediodía en Doha. Hasta el momento restan solamente conocer los últimos tres equipos que completarán los 32 participantes. Argentina será cabeza de serie y ocupará un lugar en el bombo 1 junto a Qatar (por ser local), Bélgica, Brasil, Francia, Inglaterra, España y Portugal.

En el bombo 2 los países serán: Dinamarca, Países Bajos, Alemania, Suixa, Croacia, Uruguay, México y Estados Unidos. En el bombo 3 estarán: Irán, Japón, Serbia, Corea del Sur, Túnez, Polonia, Marruecos y Senegal.

Finalmente en el cuarto bombo, que por ahora es el que está incompleto, tienen su lugar asegurado: Arabia Saudita, Ecuador, Ghana, Canadá y Camerún. Los tres lugares restantes se definirán entre: Perú vs el ganador de Australia vs Emiratos Árabes. Los dos equipos restantes saldrán de los vencedores de los duelos entre: Nueva Zelanda vs Costa Rica y Gales vs el ganador de Escocia vs Ucrania.