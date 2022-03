Domingo Blanco reveló el motivo de su polémico festejo de gol de Independiente: “Fue para los que…”

La noche del sábado no fue sencilla para Independiente, quien debió sufrir hasta los penales para poder eliminar a Central Norte de Salta y, acceder así a los 16avos de final de la Copa Argentina. El encuentro finalizó 1-1 en los 90 minutos gracias al tanto de Domingo Blanco en el primer minuto de adición de la primera etapa. En el festejo del gol, el mediocampista hizo callar a los hinchas presentes en el estadio Mario Alberto Kempes, lo que desató el enojo de los fanáticos.

"Estoy en el club desde 2015. Decirme que no quiero al club... o los mensajes... Yo amo al club. No tengo dramas en pedir disculpas, pero no es para los hinchas, es para la gente que tira esos mensajes que no va. Me equivoqué, claro, pero es algo que salió, que me explotó", manifestó Blanco. Y añadió: "He estado mal un montón de tiempo, he estado en tratamiento. La gente no lo sabe. He sufrido... He tenido ataques de pánico, he estado mal un montón de tiempo".

El jugador tiene contrato con la institución y, a esta altura, todavía no tiene su futuro definido: "Yo lo aclaré: no fue para el hincha, es para la gente que me ha amenazado, me ha dicho de todo. Entiendo a la gente, pido disculpas, sé que me equivoqué. No fue para el hincha, es para gente que me ha amenazado porque la pasé mal".

"Es más: hoy subí una historia por el día del hincha. Nunca les falté el respeto, nunca nada. Prefiero que me digan que no les gusto, que no sé jugar. Pero no que me amenacen. He estado mal, me dieron pastillas fuertes. Pero bueno, el hincha quizá no lo sabe. Yo los entiendo porque no están en el día a día. Yo no tengo problema en pedirles disculpas. El doctor me ha medicado, me ha dado pastillas, la he pasado muy mal", expresó sobre su los tiempos difíciles que le ha tocado atravesar.

Para finalizar, sentenció: "En lo futbolístico si renuevo o no renuevo, está bien, que digan lo que quieran. Hay un montón de cosas que vamos a ver qué pasa. No lo sabemos, pero eso es futbolístico. Son momentos. Yo amo a Independiente. Les pido disculpas por el gesto si se entendió mal. No sé el tema del contrato. Esta semana no hablamos y supuestamente hay una traba".