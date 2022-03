La tajante frase de Eduardo Domínguez tras el provocador festejo de Blanco para los hinchas: “¿Quién no…?”

Como suele suceder en este tipo de competiciones como la Copa Argentina, el equipo que milita en una categoría menor es un hueso duro de roer para aquellos que transitan en las categorías superiores. Esto le pasó a Independiente anoche que, ante Central Norte de Salta que no competía hace cuatro meses, debió esperar hasta los penales para poder festejar. Tal era la presión que tenía el Rojo en ciertos pasajes del partido que cuando logró igualarlo, gracias al gran gol de Domingo Blanco, este hizo gestos polémicos de cara a la tribuna. Con respecto a esta situación, Eduardo Domínguez fue consultado en conferencia de prensa.

Ante las señas del mediocampista, el DT manifestó: "Me agarrás de sorpresa, no se qué hizo. Me da la impresión que escuchan una parte de lo que dicen". Y añadió: "¿Quién no quisiera tener a Mingo (Blanco) en su club o en su equipo? Todo lo que pasa por fuera son decisiones dirigenciales y de sus empresarios, él tiene empresarios y está muy bien que no se meta. Él ya fijó la postura de querer negociar y querer estar. Obviamente hay gente que quiere que arregle ya y él cuida su trabajo y lo de uno y está perfecto que lo haga, como el club cuida los intereses del club y me parece fantástico que así sea. Hay que ver toda la película, no un trailer, con toda la película es diferente".

"Entiendo a la gente y la situación de todos, es aceptar y caminar el camino que queremos caminar. Nos debemos decidir hacia dónde vamos. Las dos cosas van de la mano, el equipo va a levantar las individualidades y esas individualidades van a levantar al equipo. creo que estamos quedando a la mitad, cuando nos decidamos cómo hacerlo, va a cambiar. Con equipos importantísimos fuimos muy superiores, el tema es cómo lo reflejamos", expresó.

Sobre el sufrido triunfo en el Mario Alberto Kempes, de Córdoba, analizó: "Lo digo constantemente, el análisis en caliente es muy dificil de hacer, después hay que desmenuzar un montón de cosa de por qué se dieron de esta forma. Hoy, a la generalidad, se puede trabajar mejor sabiendo que hemos pasado de fase. Es un partido, el rival viene a demostrar todo lo que tiene y que se dificulta mucho y hoy hemos jugado en un gran estadio, por momentos nos centramos en nuestros errores, pero hay que convivir con esto. El pasado fin de semana no merecimos ir como nos fuimos pero las circunstancias son así, es esta, hay que seguir trabajando. Ahora se viene una linda seguidilla. Tenemos un gran equipo pero va a depender de nosotros. Acepto la realidad y tenemos que mejorar".

Para finalizar, sentenció: "Estamos para afrontar esta realidad, estamos de pie y tenemos un gran equipo. Creemos mucho en estos jugadores, pero va a depender de nosotros y de la actitud que tengamos para enfrentar estos partidos. Siento que todavía estamos a medias, ni para adelante ni para atrás y nos tenemos que decidir, para dónde queremos ir. Ni presionamos ni nos cuidamos atrás, nos tenemos que definir como equipo y la valentía de los jugadores nos va a llevar a eso"