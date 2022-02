Ganó la Libertadores con River en Madrid, se fue y ahora sueña con volver a ser dirigido por Gallardo

Camilo Mayada, actual jugador de Libertad de Paraguay, manifestó su deseo de volver a vestir la camiseta de River Plate. El uruguayo enfrentó una entrevista en el programa radial Cómo te va y no dejó pasar la oportunidad para demostrar sus ganas de volver al Millonario y, también, se deshizo en elogios sobre Marcelo Gallardo.

“Se extraña River cuando te vas, es una marca a fuego que te queda, todo se magnifica con todo lo que ganamos, lo que obtuvimos como grupo. Hoy los jugadores se vuelven locos por jugar en River, el club siempre fue un gigante del continente, pero a eso se le sumó lo que le dio Gallardo, esa forma de potenciar a los jugadores que tiene, de darle funcionamiento a diferentes grupos", manifestó el campeón de la Copa Libertadores 2018, obtenida en el estadio Santiago Bernabéu.

Sobre las ganas de volver a ponerse la camiseta de la banda roja, expresó: “Cuando quedé con el pase en mi poder no hablé con nadie de River, jamás tuve una oferta. Quizás el club en ese momento no necesitaba de un jugador como yo, en ese momento no se dio, pero obviamente me encantaría volver a River en algún momento”.

Para finalizar, el nueve veces campeón con el Millonario se deshizo en elogios para con su ex DT: “Gallardo es polifuncional, está encima del jugador en el momento indicado. En la victoria siempre está corrigiendo, para que la dinámica siga, eso es lo que lo mantuvo en ese éxito. Es sensible cuando tiene que serlo y cuando tiene que ser duro, toma decisiones duras y es frontal. Cuando ganábamos y corregía cosas lo hacía para rozar la perfección. La exigencia que él tiene está por encima de la media y lo demuestra en estos ocho años que está en el club, siempre busca mejorar y así creció River de la mano de él”.