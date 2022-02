La noticia que Gallardo no quiere ver: podría irse ahora de River uno de sus más talentosos jugadores

River Plate se prepara para la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional: el sábado visitará a Unión de Santa Fe. El duelo entre el Millonario y el Tatengue comenzará a las a las 19.15 y podrá observarse en vivo por la señal de Fox Sports Premium.

La mala noticia para Marcelo Gallardo podría llegar sobre el final del mercado de pases. En las últimas horas se reafirmó el interés del fútbol de Rusia por Jorge Carrascal, aunque no se filtró el nombre del club. En 2020, con Rodolfo D'Onofrio como presidente, el club había desestimado una oferta de 7 millones de dólares por el jugador colombiano.

Carrascal tuvo minutos como falso nueve en las últimas prácticas de River, demostrando la nueva oportunidad que el Muñeco decidió brindarle, pese a que su funcionamiento dentro del campo de juego no fue el esperado. El libro de pases, a nivel local cerrará este jueves, mientras que en el fútbol ruso los equipos tienen tiempo hasta el 22 de febrero para realizar incorporaciones.

Marcelo Gallardo, luego de la victoria amistosa ante Platense (3-0), se había referido a la situación de uno de sus jugadores preferidos: "Los jugadores talentosos son una debilidad pero tiene que venir acompañado por todo lo otro. Siempre uno le da más tiempo y paciencia, porque considera que esos jugadores no salen todos los días. Hay jugadores funcionales a los equipos y otros que nacen talentosos, que me dan muchísima pena que no puedan explotar todo ese potencial... Pero sigo apostando porque considero que hay una oportunidad más, siempre la doy, y esperemos si nos da la razón o no".

¿Se le irá Carrascal al Muñeco?