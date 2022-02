La particular reacción de Izquierdoz cuando le preguntaron por la polémica declaración de Villa sobre la final con River

Carlos Izquierdoz, capitán y referente de Boca Juniors, se refirió al presente del equipo y, además, se animó a hablar de las situaciones particulares de Wanchope Ábila y sobre las frase de Sebastián Villa y todo lo que generaron sus dichos sobre la final de Madrid.

Sobre el ex Huracán, Izquierdoz aseguró: "Hablamos todos los días con Wanchope. Cada uno hace lo que quiere, él pelea por sus cosas y el club defiende sus intereses. no pasa nada".

Sobre Villa, luego de que el colombiano dijera que al equipo le faltó "actitud" en la final de Madrid ante River en 2018, Cali tragó saliva al ser consultado y con una sonrisa contestó: "No pasa nada... A Seba le pusieron el micrófono y... Lo conocemos a Seba, viste... A veces... a nosotros nos cuesta hablar en los medios y por ahí a veces decimos cosas que no corresponden, que no queremos decir y después quedamos pegados con eso. Seba después pidió disculpas y está bien. Es un chico que queremos mucho y no pasa nada".

Respecto al presente del equipo y sobre los objetivos, explicó: "Somos conscientes de que hay que laburar mucho. Hicieron buen trabajo en el mercado de pases. A Benedetto lo conocemos, Figal aporta lindas cosas, llegó Brey... en Boca hay que ir por todo, queremos apuntar a todos los torneos al final".