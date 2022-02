El picante festejo de Cardona en el empate de Racing, de cara a los hinchas de River

Por la cuarta fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional, River Plate y Racing Club igualaron 2-2 en el estadio Monumental. En un clásico vibrante y cambiante, Esequiel Barco y Nicolás de la Cruz marcaron para el Millonario, mientras que Enzo Copetti y Leonel Miranda igualaron para la Academia.

Edwin Cardona fue uno de los temas más hablados en la previa del clásico. El colombiano, ex Boca Juniors, padeció molestias musculares y no pudo entrenarse con normalidad junto al resto de sus compañeros en la semana. Fernando Gago decidió llevarlo al banco, pero no le dio minutos.

Cuando el reloj marcaba 82 minutos un nuevo centro desde la derecha cayó al corazón del área defendida por Franco Armani. Luego de dos cabezazos, Miranda anticipó a Javier Pinola para mandar la pelota al fondo de la red y desatar la locura del equipo visitante, que se sobrepuso a un 0-2 en el marcador.

El colombiano saltó los carteles de publicidad desde el banco de suplentes y salió corriendo rumbo al córner, donde se fundió en un abrazo con el resto de sus compañeros. Una vez que se abrazó con el goleador, Cardona no dejó de mirar a la platea de River, con una sonrisa que no se borraba de su rostro.

Luego del encuentro, en el programa F10 de ESPN, le preguntaron al número 20 si gritó el empate de su equipo. "Obvio, eso se sabe", manifestó el volante, con la alegría que lo caracteriza.