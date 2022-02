El peligroso malentendido de Gallardo con el asistente en pleno River-Racing: “Rompen los h…”

Una situación y un malentendido se dio en el partido entre River y Racing en el Monumental.

En un momento del juego, el partido estuvo demorado ya que habían algunos inconvenientes en la tribuna del estadio.

Fue en ese momento que se lo escucho decir a Marcelo Gallardo: "Cómo rompen los huevos...".

Juan Pablo Belatti, asistente del partido se sorprendió ante los dichos del Muñeco, creyendo que se refería a la terna arbitral. Sin embargo, el propio Gallardo aclaró la situación: "No, a ustedes no, a los boludos aquellos...", en alusión a la gente en la tribuna o a los miembros de seguridad. No quedó muy clara la situación.