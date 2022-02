La estrategia de River para intentar darle a Gallardo el último gran gusto del mercado de pases

Lejos de despedirse del mercado, River Plate se prepara para una nueva bomba en el fútbol argentino. Luego de la millonaria venta de Julián Álvarez al Manchester City y el tan ansiado retorno de Juan Fernando Quintero junto a la llegada de Esequiel Barco, el Millonario se prepara para sumar, quizás, a su octavo refuerzo.

Luego de la venta de Jorge Carrascal al CSKA de Moscú, la institución de Núñez tendrá hasta el 19 de febrero a las 20 para incorporar un nuevo jugador. El mercado de pases de la Liga Profesional cerró, pero ante la salida del colombiano al club se le extendió por unos días más.

Valentín Castellanos es el delantero apuntado por Marcelo Gallardo para reforzar a su equipo. El actual jugador del New York City de la Major League Soccer de los Estados Unidos manifestó en los primeros días del año sus ganas de retornar a Argentina para vestir la camiseta de River y ser dirigido por el Muñeco.

El último goleador de la MLS está tasado en u$s 15.000.000 y, luego de que la primera oferta fuera rechazada, desde Núñez planifican un nuevo contacto. En total el Millonario desembolsaría una suma cercana a los u$s 10.000.000, divididos en cuotas y con obligaciones graduales de compra.

"Se contactaron de River conmigo y con mi agente. Me plantearon la situación de si quería venir para acá, y obvio que si te llama Gallardo, que es uno de los mejores técnicos del mundo, no se le puede decir que no. Es muy lindo que te llamen del cuerpo técnico de Gallardo y que estén interesados en vos. Estamos viendo, no se cerró la puerta para nada y vamos a ver qué pasa en estos días", expresó el mendocino en TyC Sports el pasado 11 de enero.