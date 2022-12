La fuerte banca de Kun Agüero a Lautaro Martínez en pleno Mundial: "Como delantero, cuanto..."

La Selección argentina venció a Australia y consiguió así el pasaje a los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. El elenco de Lionel Scaloni se quedó con una importante y merecida victoria por 2-1 en la que, sobre el final, sufrió de forma inesperada. Una de las preocupaciones que dejó el encuentro fue la falta de gol de Lautaro Martínez.

El Toro, actual jugador del Inter de Milan de la Serie A, ingresó a los 26 minutos del complemento y contó con tres claras situaciones de anotar el gol necesario para liquidar el encuentro. Entre la falta de puntería y las tapadas del arquero rival se encargaron de negarle el grito sagrado.

En este contexto Sergio Agüero, conocedor de lo que significa defender los colores de la Selección argentina en una máxima cita mundialista, se refirió a la situación que atraviesa el delantero. En su visita al programa Equipo F, de ESPN, el Kun fue contundente.

"Lautaro va a ser clave en este Mundial. A mí me pasó en los Juegos Olímpicos. No la metía, no me salía una, y en la semifinal con Brasil metí dos, de la nada... De la nada, decís ¿cómo hice estos goles? Como delantero, cuanto más pensás en hacer goles, peor es. Es mi experiencia: yo, cuando me obsesionaba, era un desastre", señaló.

Para finalizar, a modo de consejo, Sergio Agüero expresó cuál es la postura que debe adoptar Lautaro Martínez en medio de esta racha adversa que le toca atravesar: "Si le toca jugar y piensa que él no va a hacer el gol, que lo va a hacer otro, te aseguro que le va a quedar ahí y es empujarla".