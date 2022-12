La pícara "predicción" del Kun Agüero sobre el favoritismo de Brasil ante Corea y su mufa: "Están..."

Siguiendo desde Qatar el desarrollo del Mundial y la participación de la Selección argentina en la competencia, en un rol de streamer e influencer, Sergio Agüero vaticinó -una vez conocidos los cruces de octavos de final- quiénes serán para él los ocho clasificados a cuartos y, a la hora del cruce entre Brasil y Corea del Sur, se mandó una de las suyas...

Hola gente! Les dejo mi pálpito para los octavos de final del Mundial. Como lo ven ustedes? @Stake pic.twitter.com/TdMJQZChzj — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) December 4, 2022

Con una sorna indisimulable, para querer mufar a la Verdeamarela, uno de los principales candidatos al título que volverá a con Neymar ya recuperado para la última fase del Mundial, Agüero dio su pronóstico: "Yo creo que pasa Brasil... Está muy bien. Impecable. La están rompiendo... Je. Así que ya entenderán por qué digo eso de Brasil, ja". El encuentro entre el equipo de Tite y Corea del Sur va a ser este lunes, a las 16 de Argentina.

Además, el Kun reveló que cree que avanzan Japón (contra Croacia), Inglaterra (frente a Senegal), Francia (ante Polonia), España (vs. Marruecos) y Portugal (elimina a Suiza). El video de estas predicciones lo grabó después de los triunfos de Argentina y Países Bajos y lo subió a sus redes sociales.

Agüero participa de programas de ESPN y de la plataforma Star+.

De cumplirse estos pronósticos al 100%, las llaves quedarían con Argentina vs. Países Bajos y Japón vs. Brasil por un lado. Y con Francia vs. Inglaterra y España vs. Portugal por el otro.