La tajante frase de Batistuta sobre Lautaro Martínez en la previa ante Polonia: "No podemos..."

La Selección argentina jugará un partido decisivo ante Polonia, uno más tras la victoria ante México. De cara al miércoles, los hinchas, jugadores y cuerpo técnico esperan recuperar el nivel que demostró este equipo en el último tiempo, especialmente después de la Copa América 2021. Un futbolista que todavía no pudo hacer pie en el Mundial de Qatar 2022 es Lautaro Martínez, pero Gabriel Batistuta bancó al 9 de Lionel Scaloni.

En charla con ESPN, el Bati, quien hasta el sábado era el máximo goleador argentino en Mundiales, aseguró que el equipo todavía no pudo encontrar al Toro: "Lautaro es un gran jugador, es determinante. Lo que pasa es que, si el juego no acompaña mucho, no podemos pedirle que haga milagros", sentenció.

Salvo los dos goles que le anuló el VAR ante Arabia Saudita, Lautaro todavía no tuvo una chance clara de gol. El juego de la Selección argentina no ha sido el mejor, pero la victoria ante México puede que haya liberado cierta tensión que se refleje en una mejoría ante Polonia.

A quien sí se le suele pedir milagros es a Lionel Messi. Por suerte, el 10 suele responder al llamado, tal como hizo con México: "Aparece, aparece. Leo es eso, es algo que no te esperas. La verdad es que no estaba jugando muy bien, pero se sentía que tenía algo más adentro, y bueno, cuando tuvo 30 centímetros definió. Ahí el partido cambió y el humor de los muchachos también, así que me pone muy contento", cerró Batistuta, ídolo de la Selección argentina.

Este miércoles a las 16, Argentina se juega la clasificación a octavos de final del Mundial de Qatar 2022. Una victoria lo deja primera de grupo, pero un empate hace que dependa de lo que haga México ante Arabia Saudita.