El ¿esperable? cambio que Scaloni tendría decidido para la “final” ante Polonia

Contrariamente a lo que había dicho este martes en conferencia de prensa de que "existía la posibilidad de que la Selección argentina repita contra Polonia el mismo equipo que fue desde el arranque ante México", Lionel Scaloni tendría pensado hacer, como mínimo, dos cambios para el próximo compromiso y uno de ellos va a ser la exclusión del volante central, Guido Rodríguez. Su reemplazante no sale de Enzo Fernández, de ingreso memorable contra los aztecas con gol incluido, o Leandro Paredes, el Nº 5 titular de casi todo el ciclo.

Guido Rodríguez sale del equipo titular ante Polonia (foto: EFE).

Así informó el periodista Gastón Edul, que sigue el día a día de la Selección para TyC Sports: "Lionel Scaloni no va a repetir el equipo que jugó vs. México. Va a haber por lo menos dos cambios. Guido Rodríguez no va a ser titular vs. Polonia. Lo van a reemplazar Leandro Paredes o Enzo Fernández".

Enzo Fernández cuenta con chances de meterse en el once inicial (foto: EFE).

Esta del mediocampista central es una posición que ha generado mucha controversia a lo largo de la era Scaloni. Porque si bien Paredes arrancó como titular y se consolidó como una fija intocable post consagración en la Copa América, casualmente en esa competencia terminó jugando más minutos Guido Rodríguez que el ex Boca.

Ambos han tenido su oportunidad en los dos primeros partidos (Pardes contra Arabia Saudita y Guido frente a México) pero ninguno se destacó tanto como lo hizo Enzo Fernández en los minutos en los que le tocó jugar ingresando desde el banco, por más que esa -la de Nº 5 posicional- no fuera su posición natural. Así que habrá que ver qué es lo que decide el DT para el choque definitorio ante Polonia, en una zona trascendental del campo de juego...

Paredes podría ser el sustituto de Guido (foto: EFE).

Sin embargo, esta no sería la única modificación, ya que, como informó Edul, "Scaloni también va a hacer cambios en la defensa". Cuti Romero o Germán Pezzella por Lisandro Martínez sería una de las dudas y la otra estaría en el lateral derecho: Montiel, Foyth o Molina".

La Selección argentina se jugará su boleto a octavos de final este miércoles, desde las 16, ante Polonia.

Argentina depende de sí misma para meterse en los octavos de final (foto: EFE).

Todas las chances de Argentina

- Si vence a Polonia: clasifica como primero de grupo, siempre y cuando termine con mejor diferencia de gol que Arabia Saudita. Tras la segunda fecha, la Albiceleste está +1, mientras que los Halcones Verdes están -1.

- Si empata con Polonia: finalizaría con cuatro puntos y los polacos con 5. Necesitaría un empate de México y Arabia Saudita, ambos con diferencia de gol negativa.

- Si pierde con Polonia, Argentina estará afuera del Mundial.