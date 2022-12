La desopilante confesión de Samuel sobre el llanto de Aimar en el partido ante México: "Cuando vimos las imágenes..."

La de Walter Samuel es palabra autorizada a la hora de hablar de la Selección argentina. El muro, santafesino y de la misma edad que Lionel Scaloni, forma parte del cuerpo técnico campeón del Mundial de Qatar 2022. En las últimas horas fue homenajeado en su ciudad natal, Firmat.

En medio de su reconocimiento, se refirió a una de las grandes imágenes que dejó Qatar 2022. En el marco del segundo partido del Grupo C, en el triunfo ante México, Pablo Aimar no ocultó su emoción tras el primer gol del partido, que lo convirtió nada más y nada menos que Lionel Messi.

El Muro formó parte del cuerpo técnico de Lionel Scaloni.

“En ese momento no me di cuenta que Aimar estaba llorando. Pero después, cuando vimos las imágenes todos nos reímos mucho, aunque era entendible porque la presión de los días anteriores después de perder en el debut con Arabia Saudita era tan grande que no nos dejaba ni dormir", expresó.

Además, el exjugador de Boca Juniors y Roma, entre otros, no pudo evitar hablar de la figura de Lionel Messi. “Es el capitán del equipo, nunca se pone nervioso y siempre está entusiasmado", explicó Samuel al caracterizar con el elogio al mejor jugador del mundo.

A la hora de hablar sobre su experiencia compartiendo vestuario con dos de los mejores jugadores de la historia del fútbol, sentenció.: "Por eso yo estoy tocado por la varita mágica, ya que jugué con Maradona en Boca y me dirigió en el Mundial de Sudáfrica 2010 y ahora lo tuve a Messi".