Enzo Fernández habló del rumor bomba sobre su salida del Benfica: “De eso se…”

El último año y medio de Enzo Fernández quedará, para siempre, grabado en su memoria. El mediocampista de 21 años pasó de ser campeón con Defensa y Justicia a ser elegido como el Golden Boy del Mundial de Qatar 2022, donde se asentó como titular indiscutido en el once de la Selección argentina.

El mediocampista fue considerado el mejor jugador joven del Mundial de Qatar 2022.

Actualmente defiende los colores del Benfica, aunque los gigantes de Europa ya se pelean por él. En las últimas horas fue, junto a Exequiel Palacios, homenajeado ante cientos de personas en la Plaza Central de San Martín y ambos fueron distinguidos como Ciudadanos Ilustres de la localidad.

En medio de su reconocimiento, fue consultado sobre su futuro ya que los clubes más importantes del mundo están dispuestos a pagar 100.000.000 de euros, y más, por su pase: "Ahora no sé nada, de eso se está encargando mi representante. No me quiero meter en el tema. Estoy enfocado en Benfica, que dentro de pocos días tenemos un partido importante".