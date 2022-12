¿Y Enzo Fernández? El Liverpool compró a una de las jóvenes figuras de Qatar 2022

Entre otros varios clubes, Enzo Fernández apareció vinculado a un gigante como el Liverpool. Su rendimiento en el Mundial de Qatar 2022 con la Selección argentina provocó un aluvión de rumores sobre su paso a los Reds. Incluso, The Sun dio como un hecho la llegada del ex River a Anfield. No obstante, el equipo dirigido por Jurgen Klopp oficializó la llegada de otro joven que destacó en la Copa del Mundo: Cody Gakpo, de Países Bajos.

Cody Gakpo marcó tres goles en cinco partidos para su selección.

"El atacante de 23 años partirá de forma inminente hacia Inglaterra, donde se someterá a las formalidades necesarias antes de que se complete el traspaso", publicó en sus redes el PSV, club donde militaba Gakpo.



"Ambos clubes no han hecho ningún anuncio sobre el precio del traspaso, pero se trata de un traspaso récord para el PSV", declaró el director general del club de Eindhoven Marcel Brands. La prensa inglesa habla de entre los 40 y los 50 millones de euros (entre 35,4 y 44,3 millones de libras).



Gakpo, de 23 años, fue protagonista en el tramo inicial del Mundial de Qatar 2022 al ver puerta en los tres primeros partidos y ayudar a su selección a alcanzar los cuartos de final.



Anotó cerca del desenlace el gol que abrió la lata en el triunfo por 0-2 ante Senegal. También suya fue la diana que adelantó al equipo ante Ecuador, partido que a la postre acabarían empatando.



Gakpo completó su papel de 'desatascador' al marcar el primero de los dos tantos que le hicieron a Qatar. EFE