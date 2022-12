Messi: el puto amo que vino a cambiar la historia del fútbol (y los Mundiales)

Para sus detractores, ya no quedan muchas excusas. Lionel Messi tachó acaso el único casillero que le quedaba pendiente a lo largo de su carrera y puso al mundo bajo sus pies, una vez más. Con la obtención del Mundial de Qatar 2022, el mejor jugador del mundo logró sentarse definitivamente en la mesa de los mejores futbolistas de la historia. Esa que ocupan Maradona, Pelé, Di Stéfano, Cruyff, Puskas y alguno más.

Si bien para nosotros, la mayoría, no era una condición sine qua non que el rosarino alzara la Copa del Mundo para ser considerado el mejor, si nos da un motivo extra para festejar este fin de año. Sobre todo porque al igual que sus compañeros (quienes lo expresaron en más de una ocasión), los argentinos deseábamos ese título más por él que por la propia alegría de cada uno.

Lionel Messi llegó a convertirse en el jugador con más minutos en la historia de los Mundiales.

Más allá de los gustos, y también de la generación (aquellos que vieron a Pelé o Di Stéfano pueden pensar diferente), es inevitable reconocer que lo de Messi no es normal. El fútbol después de Messi no es normal. Es, incluso, difícil entender el motivo por el cual normalizamos cada una de sus actuaciones cuando todos sabemos que lo que él hace, no es para nada normal.

Sin ir más lejos, la historia de los Mundiales no es la misma desde Messi hasta esta parte. Al ganador de siete Balones de Oro le queda solamente un récord por romper después, tarde o temprano, los bató a todos. Y el pendiente, ese del máximo artillero que hasta el momento es propiedad de Miroslav Klose (16), lo tiene entre ceja y ceja (13).

Lionel Messi afrontó el quinto Mundial de su carrera.

La función de Qatar 2022, esa que deseamos que sea la penúltima con la camiseta de la Selección argentina, fue brillante para él en todos los aspectos. Capitán, líder tanto dentro como fuera de la cancha, emblema, goleador, máximo asistidor y más. Como si fuera poco, lo vivió de forma especial junto a su familia y ya con sus hijos en una edad en la que comienzan a entender el entorno y fundamentalmente quién es su padre.

En el oeste asiático Messi terminó de transformar la historia de los Mundiales (y del fútbol). Todas aquellas marcas, que repasaremos a continuación y se dividían entre varios dueños, hoy son todas propiedad del mejor jugador del mundo. Del campeón del mundo. De Lionel Andrés Messi.

Lionel Messi logró el primer Mundial de toda su carrera.

Antes de Qatar 2022:

Jugador con más partidos en Mundiales : Lothar Matthäus (25)

: Lothar Matthäus (25) Jugador con más minutos disputados en Mundiales : Paolo Maldini (2216)

: Paolo Maldini (2216) Jugador con más presencias como capitán: Diego Maradona (16)

Jugador con más goles y asistencias: Pelé (20 G+A)

Jugador más joven en disputar cinco Mundiales : Gianluigi Buffon (36 años)

: Gianluigi Buffon (36 años) Jugador de la Selección argentina con más partidos en Mundiales : Diego Maradona (21)

con más partidos en : Diego Maradona (21) Jugador de la Selección argentina con más goles en Mundiales : Gabriel Batistuta (10)

con más goles en : Gabriel Batistuta (10) Jugadores con más goles para igualar o adelantarse en el marcador: Müller, Rossi, Ronaldo (8)

Jugadores que más veces hicieron el primer gol de su equipo en Mundiales : Vieri, Villa y Ronaldo (6)

: Vieri, Villa y Ronaldo (6) Jugadores con más premios al mejor jugador del partido en Mundiales : Messi , Robben, Cristiano (6)

: , Robben, Cristiano (6) Jugadores con más premios al mejor jugador del partido en un mismo Mundial: Sneijder y Messi (4)

Lionel Messi se convirtió en el jugador con más partidos en la historia de los Mundiales.

Después de Qatar 2022:

Jugador con más partidos en Mundiales : Lionel Messi (26)

: (26) Jugador con más minutos disputados en Mundiales : Lionel Messi (2314)

: (2314) Jugador con más presencias como capitán: Lionel Messi (19)

(19) Jugador con más goles y asistencias: Lionel Messi (21 G+A)

(21 G+A) Jugador más joven en disputar cinco Mundiales : Lionel Messi (35 años)

: (35 años) Jugador de la Selección argentina con más partidos en Mundiales : Lionel Messi (26)

con más partidos en : (26) Jugador de la Selección argentina con más goles en Mundiales : Lionel Messi (13)

con más goles en : (13) Jugadores con más goles para igualar o adelantarse en el marcador: Lionel Messi (10)

(10) Jugadores que más veces hicieron el primer gol de su equipo en Mundiales : Lionel Messi (8)

: (8) Jugadores con más premios al mejor jugador del partido en Mundiales : Lionel Messi (11)

: (11) Jugadores con más premios al mejor jugador del partido en un mismo Mundial: Lionel Messi (5)

Lionel Messi logró superar a Batistuta como el máximo goleador de la Selección argentina en Mundiales.

Como si fuera poco, rompió marcas que ni siquiera tenían dueño. El capitán de la Selección argentina es el primer jugador en convertir goles en fase de grupos, octavos de final, cuartos de final, semifinal y final. También, es el primero en la historia de los Mundiales (que data desde 1930) en ganar el premio al mejor jugador del torneo en dos ediciones. Como si fuera poco, Lionel Messi es el primer jugador de la historia de la competencia que da, al menos, una asistencia en cinco ediciones mundialistas distintas.

Por esto y mucho más Messi, el enano que durante la máxima cita mundialista llegó a los 1.000 partidos oficiales, cambió la historia del fútbol. Y la historia de los Mundiales. Y también la vida de todos los que lloramos junto al televisor el domingo pasado cuando, de una vez por todas, el deporte más ilógico del mundo fue, al menos por esa vez, un poco más justo.