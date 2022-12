La ilusionante anécdota de Messi sobre jugar el próximo Mundial: "Si salgo campeón, me..."

Argentina vive un momento de disfrute total. La Selección se consagró campeón del mundo y el fútbol pagó su mayor deuda con Lionel Messi. La alegría, que en muchos pasajes de estos días fue éxtasis total, no permite pensar más allá del recibimiento a los héroes albicelestes este martes 20 de diciembre. Sin embargo, el futuro de la Pulga en Mundiales quedó en stand by, ya que él aseguró que Qatar 2022 fue su última función, pero Lionel Scaloni afirmó que le van a guardar un lugar para 2026. En esta línea, el propio 10 dijo algo similar al DT, según una anécdota de Jorge Valdano.

Unos días antes del inicio del Mundial de Qatar 2022, Messi habló con el campeón del mundo en 1986 en una entrevista para el programa Universo Valdano. De acuerdo con lo que reveló el exdelantero, el capitán de la Selección argentina le hizo una especie de promesa: "Fuera de cámara le hice una broma. Le digo 'bueno, vas a estar en una lista de menos de 10 jugadores que han jugado 5 Mundiales y no hay ninguno que ha jugado 6".

Luego, el ex Real Madrid contó la respuesta de Messi: "Me dice 'Nooo, imposible". Sin embargo, la esperanza de Valdano y Argentina en general se dispararon: "Antes de irse, me dice 'si soy campeón del mundo, me dejo la camiseta puesta para el siguiente Mundial'".

Como bien relata el exdirigente de la Casa Blanca, Messi sería el primer jugador en disputar seis Copas del Mundo. En caso de hacerlo, el astro llegaría al Mundial "United" (Estados Unidos, Canadá y México) con 39 años.

Tras el título obtenido, Messi expresó que su deseo es jugar algunos partidos en la Selección argentina como campeón del mundo. Minutos más tarde, Scaloni hizo un comentario muy similar al que el mejor jugador de la historia le habría hecho a Valdano: "Habría que guardarle un lugar para el próximo Mundial. Si son 26. ¿Qué más da? Puede tener la 10 guardada si desea seguir jugando. Creo que se ganó el derecho de poder elegir que hacer con su carrera futbolística y con la Selección argentina". Si el 10 tiene ganas...