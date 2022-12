La bomba de Scaloni sobre Messi y su futuro en la Selección argentina: "Habría que..."

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, afirmó sentir "una inmensa alegría" por haber ganado el Mundial de Qatar, que elimina "el mal sabor de boca" de haberlo hecho en los penaltis tras haberlo dominado. "No estaba en mis planes ser campeón, pero creo que somos justos vencedores", dijo y destacó la perseverancia de su equipo "que siempre se levanta".

Scaloni y Messi, abrazados.

"Estos jugadores juegan para la gente, para el hincha argentino, todos tiran para el mismo lado, la selección argentina, no hay orgullo más grande que jugar para tu país", dijo el seleccionador tras vencer en la tanda de penaltis a Francia, pero después sorprendió a todos con una aseveración sobre el futuro de Lionel Messi en la Selección argentina.

"Habría que guardarle un lugar para el próximo Mundial. Si son 26. ¿Qué más da? Puede tener la 10 guardada si desea seguir jugando. Creo que se ganó el derecho de poder elegir que hacer con su carrera futbolística y con la Selección argentina. No tiene ninguna cuenta pendiente, si es que la tenía, que para mí nunca la tuvo", expresó Scaloni en rueda de prensa.

Y agregó: "Es un placer haberlo entrenado y a sus compañeros. Lo que él transmite a sus compañeros es algo que no he visto nunca, a ninguna persona que sea tan influyente con sus compañeros. Eso está buenísimo".

El propio Messi, minutos antes, había dicho: "No me retiro de la selección. Quiero continuar jugando para Argentina para honrar el título de campeón del mundo. Es el título que me faltaba y aquí está. Es una locura. Ha habido que esperar mucho. Ganar el Mundial es el sueño de todo niño. Esto es para el pueblo argentino".