El desconsolado llanto de Lisandro Martínez tras el triunfo de la Selección: "Tengo una..."

La Selección argentina logró pasar una difícil prueba y, tras el triunfo ante Países Bajos por penales, de esta manera escribió su nombre entre los cuatro mejores equipos del Mundial de Qatar 2022. Post partido fue Lisandro Martínez quien, ante las cámaras, no pudo contener su emoción.

El entrerriano, actual jugador del Manchester United, se metió en la formación titular en lugar de Alejandro Gómez, quien había sido titular en el partido ante Australia. De esta manera Lionel Scaloni optó por una línea de cinco defensores para contrarrestar el ataque del elenco neerlandés.

Como lo viene haciendo cada vez que le tocó ponerse la camiseta de la Selección argentina, Lisandro respondió con creces. El defensor disputó un gran encuentro y, en su charla con DirecTV Sports no pudo contener sus lágrimas: "Muchas gracias, la verdad que tengo una emoción terrible loco".

A la hora de recordar a su familia, Martínez no supo contener las lágrimas, se quebró y no pudo seguir hablando: "Gracias a ustedes, la verdad se siente el apoyo de todos. Se me vienen millones de cosas a la cabeza. Estoy muy agradecido a la vida, a mis abuelos que ya no están".

La Selección argentina se verá las caras ante Croacia, que viene de eliminar a Brasil también por la definición desde los doce pasos. El encuentro se jugará el próximo martes, 13 de diciembre, en el estadio Lusail. El ganador esperará por que consiga la victoria en el mano a mano que tendrán Francia y Marruecos.