La increíble pregunta a Luis Suárez en la previa de Uruguay-Ghana: “No tengo por qué…”

Este viernes, desde las 12, la Selección de Uruguay se jugará su última ficha para clasificar a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. El elenco de Diego Alonso deberá vencer a Ghana y esperar que Corea del Sur no sume de a tres ante Portugal, que ya aseguró su lugar en la próxima fase. En este contexto Luis Suárez, referente de los Charrúas, habló en la conferencia de prensa previa a un duelo que tiene historia reciente en los Mundiales.

Increíblemente, el delantero fue consultado sobre el recordado cruce de cuartos de final del Mundial de Sudáfrica 2010, donde provocó un penal en el minuto 120. "No debo pedir perdón por aquello. El jugador de Ghana fue el que erró el penalti tras mi mano. Si hubiera hecho una entrada, con roja, o hubiera lesionado a un jugador, quizá hubiera pedido perdón, pero no por la mano. No fue mi fallo. No fue mi responsabilidad tirar el penalti", manifestó.

Sobre su aporte, siendo uno de los jugadores con mayor experiencia, Suárez destacó: "Pasan los años y físicamente no soy el mismo que antes, es evidente. Pero aún puedo aportar la calidad que me ha llevado hasta aquí y mi inteligencia para jugar. Quizá ya no tengo que tirarla larga y correr 30 metros, Eso lo pueden hacer Darwin o Maxi. Ahora debo intentar jugar con inteligencia. Este Mundial tiene un nivel físico y muy alto".

"No sé si voy a ser titular mañana, pero debo dar la cara en momentos complicados, que son los que nos tocan vivir tras las dos primeras jornadas. El uruguayo está acostumbrado a sufrir. Me molesta estar en esta situación porque tenemos calidad y jugadores para no estar así, pero el uruguayo siempre rinde en estas situaciones", soltó al ser consultado sobre si el de este viernes sería su último partido mundialista con la Selección de Uruguay.

Para finalizar, Suárez se refirió a los dichos que sus compañeros y los rumores de crisis en el vestuario de Uruguay: "Cuando acaba un partido, se pueden decir palabras malinterpretadas luego. Lo que dijo Giménez ("no salimos a ganar", dijo) es lo que siente el equipo. No hay ningún entrenador que diga que no salgamos a ganar. Luego, el fútbol es de los jugadores. Las palabras de Cavani o Josema no eran un mensaje para el entrenador. Yo mismo dije en el vestuario que había que hacer autocrítica y salir a ganar mañana. Asumir el rol y saber que no hay excusas, rendir dentro de la cancha"