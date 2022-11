Qué hizo Riquelme con los jugadores de Boca a minutos de la final con Racing

Desde su palco en la Bombonera, Juan Román Riquelme no se pierde ni un partido de Boca como local. Sin embargo, no es tan común ver al ídolo como visitante, a menos que sea en el Interior o se trate de un partido muy importante. Como la final ante Racing marca ambos casilleros, el vicepresidente dijo presente en San Luis y tuvo un gesto particular con el plantel antes de marchar al estadio de La Pedrera.

El Xeneize definirá el Trofeo de Campeones ante la Academia a partir de las 17 horas del domingo. Momentos antes de subirse al micro que los llevaría a la cancha, los jugadores recibieron el saludo de Riquelme en el lobby del hotel. Uno a uno, el dirigente les dio un beso y un abrazo a todos los integrantes del plantel.

Con el griterío de los hinchas de fondo, Riquelme despidió a los jugadores y a los miembros del cuerpo técnico de Hugo Ibarra. Esta situación también se vio en la previa a la final de la Copa de la Liga contra Tigre en Córdoba. No obstante, en aquella ocasión el 10 estaba acompañado por el Consejo de Fútbol y varios técnicos de las Inferiores.

Hugo Ibarra tiene todo confirmado para el Trofeo de Campeones. Boca buscará el tercer título de su 2022 con Rossi, Advíncula, Figal, Zambrano, Fabra, Pol Fernández, Varela, Ramírez, Villa, Vázquez y Briasco.

Por su parte, un Racing con la sangre en el ojo saldrá a la cancha con Arias, Mura, Sigali, Piovi, Mena, Moreno, Rojas, Gómez, Hauche, Romero y Carbonero.