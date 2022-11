La tajante respuesta de Benedetto sobre si la final con Racing consagrará al mejor del año: “Definirá quién…”

Este domingo se define... la final del Trofeo de Campeones entre Boca y Racing, y Darío Benedetto no cree que el partido defina mucho más. El delantero del Xeneize, quien llega con lo justo y recién recuperado de un desgarro, se refirió al encuentro contra la Academia y explicó que, en su opinión, el duelo no consagrará al mejor del año.

Darío Benedetto habló en la previa del Trofeo de Campeones

“Mañana (por este domingo) se define quién va a ser el mejor en el partido de mañana. Va a ser una final durísima. Pero creo que Boca ha demostrado en todo el campeonato que fue el mejor, hemos logrado el objetivo principal que era quedarnos con el título. Y ahora es una final aparte, contra un gran rival, que juega muy bien como todos han visto. Pero insisto: es una final aparte”, expresó Benedetto.

Por otra parte, el delantero se mostró contento por su regreso al Xeneize a principio de año y con lo que logró: “En lo personal y en lo grupal fue un año buenísimo para todos. Lo he hablado con mi familia antes de venir a Boca y lo digo cada vez que me lo preguntan: yo siento que no le erré. Yo quería volver a Boca para lograr esto y creo que logré más de lo que esperaba".

“En lo grupal nos merecíamos esto, hubo muchos palos, hace tres meses atrás nos daban por muertos, nos pegaban palos por todos lados, y volvimos a salir campeones. Ojalá podamos cerrar el año con un nuevo título, que para el club y para el grupo va a ser importantísimo”, aseguró el Pipa en la presentación de la final organizada por la Liga Profesional, donde también estuvo el futbolista de Racing Iván Pillud.

Además, avisó cómo se encuentra de la lesión que sufrió frente a Gimnasia de La Plata sobre el final del campeonato y lo que representa para él poder volver para jugar el Trofeo de Campeones: “Todos saben que llego al límite, que me he esforzado mucho para estar en este partido. Quería estar como sea, así que estoy para jugar aunque sea unos minutos. Estoy bien, el desgarro prácticamente ni lo siento".

El partido entre Boca y Racing por el Trofeo de Campeones se disputará este domingo desde las 17hs en el Estadio Parque La Pedrera de Villa Mercedes, en San Luis, ante 30 mil personas.