La respuesta de Benedetto a las críticas al juego de Boca: “Nos mataban en todos lados y…”

Este domingo, en la provincia de San Luis, Boca y Racing se verán las caras para definir al campeón del Trofeo de Campeones. Este sábado por la tarde, en la conferencia de prensa que se desarrolló en el predio de La Pedrera, Darío Benedetto habló de lo que fue el año de su equipo y le envió un importante mensajes a aquellos que criticaron al equipo de Hugo Ibarra.

Para comenzar, el Pipa se refirió a la decisión de volver al club de sus amores: "Fue un año buenísimo para todos. En lo personal, lo he hablado con mi familia y fue una decisión familiar el hecho de volver al club. Siempre lo digo cuando me hacen este tipo de preguntas, no le erré. Yo quería volver a Boca para lograr esto. Se logró más de lo que esperaba".

En cuanto al plantel de Boca, Bendetto destacó los objetivos logrados en el año, pese a las críticas: "En lo grupal, creo que el equipo se merecía esto, hubo muchos palos. Tres meses atrás nos daban por muertos, nos mataban por todos lados y nos volvimos a coronar campeones. Tanto en lo grupal como en lo personal fue un año increíble. Ojalá mañana lo podamos terminar de cerrar y obtener otro título. Para el grupo y para el club es importantísimo".

Al ser consultado sobre si el partido ante Racing definiría quien fue el mejor de la temporada 2022, el delantero fue contundente: "Mañana se define quién será el mejor del partido de mañana, porque Boca ha demostrado que fue el mejor del año al ganar los dos torneos. Jugamos contra un gran rival, pero es un partido aparte".

Para finalizar, Benedetto se refirió a la lesión que lo descartó de los últimos partidos de Boca. El Pipa reconoció que llega al límite desde lo físico y que se ha esforzado mucho para estar, porque quería estar como sea. "Es una final, un partido importantísimo", sentenció.