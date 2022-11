La decisión de Ibarra con Benedetto tras probarlo en la práctica antes de Boca-Racing

Batacazo total. 15 días después de que -lamentándose- dijera "me desgarré todo" en la cancha de Gimnasia, como ya sabiendo que se iba a perder todo lo que a Boca le quedaba de competencia en el año, Darío Benedetto reapareció en el entrenamiento de este viernes por la mañana practicando para los suplentes y Hugo Ibarra decidió, tras ver la respuesta física del Pipa, que el goleador vaya al banco en la final contra Racing del próximo domingo, por el Trofeo de Campeones.

Benedetto participó del ensayo formal de este vienes.

Benedetto, quien todavía no cumplió los plazos recomendados para volver a jugar después de su desgarro en el sóleo (se trabaja generalmente a partir de los 21 días), formó parte de la práctica formal y llegaría con 17 días de recuperación de su lesión al partido contra la Academia. Al tratarse del último encuentro oficial del año, y nada más y nada menos que de una final, el Pipa va a hacer el esfuerzo para no perdérselo.

Minutos antes de que comenzara la definición infartante de la Liga Profesional, Benedetto había anticipado: "Les dije a los doctores que no me pusieran tiempos, porque estas lesiones durante entre tres semanas y un mes. Si me siento bien, voy a jugar".

Benedetto metió 16 goles en este 2022.

Por otro lado, Luca Langoni volvió a ausentarse del entrenamiento de fútbol y trabajó diferenciado por segundo día consecutivo: se recupera de una sobrecarga muscular y no estaría en el once inicial en el duelo del domingo.

Así las cosas, el equipo de Boca para la final ante el Racing de Gago saldría con: Rossi; Advíncula, Zambrano, Figal, Fabra; Pol Fernández, Varela, Ramírez; Villa, Vázquez y Briasco.