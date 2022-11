Víctor Blanco reveló por qué Gago licenció a Cardona antes de la final de Racing: “El DT decidió qué…”

Finalmente, luego de varios tres y aflojes, la relación entre Racing y Edwin Cardona parece estar llegando a su final. Pese a que la Academia se jugará el título del Trofeo de Campeones (el domingo ante Boca en San Luis), el colombiano fue licenciado y ya viajó a su país natal. En este contexto, fue Víctor Blanco quien alzó la voz y se refirió a la situación del polémico mediocampista.

El reveló los motivos por los que el exjugador de Boca fue liberado antes de que finalice oficialmente la competencia del equipo: "El técnico decidió que no lo iba a tener en cuenta para esta final y lo licenció. No creo que tenga nada de malo eso. Aparte, fue notificado verbal y de forma escrita también".

El colombiano fue licenciado a días de la final ante Boca.

"Si no lo va a usar... Si no lo citó contra Tigre y no lo iba a citar con Boca, no es raro", añadió sobre el mismo tema el mandamás de Racing. Además. Blanco aseguró que, al ser jugador de la institución de Avellaneda, no tendrán problema en escuchar ofertas por Cardona.

"El mercado recién comienza después del domingo. Ahí se verá. No me llamaría la atención que tenga ofertas. Ahí se evaluará. Racing ya tiene todo pactado con el jugador. Compró el 50 por ciento del jugador y pagó la mitad. Tiene que pagar la mitad el año que viene", añadió.

Por último, en las puertas de un nuevo título para el club, Blanco destacó el trabajo de Fernando Gago en Racing: "Lo dije mil veces. Dejen que tiene proyecto en Racing a futuro. Estamos muy contentos. Nos hizo crecer muchísimo. Hay jugadores que están pasando en un momento extraordinario. Estamos muy contentos".