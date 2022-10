Víctor Blanco, sin vueltas sobre el penal que privó a Racing del título: “Yo creí que…”

El penal de Jonathan Galván sigue dando vueltas en la cabeza de los hinchas de Racing. Por su parte, Víctor Blanco no es la excepción y opinó sobre la reunión previa que tuvieron diferentes jugadores antes del disparo que atajó Franco Armani y le privó el campeonato a la Academia.

En charla con ESPN, el mandamás del conjunto académico aseguró que lo sorprendió el ejecutor del penal decisivo: "Me sorprendió que Galván patee el penal, pero estaría con toda la fe".

Sin embargo, aseguró que el resultado del domingo no dependió solo del penal fallado y Galván no fue el único responsable: "No podemos caerle solamente a un jugador. Yo creí que lo iba a patear Hauche o Copetti", sorprendió Blanco.

Luego, se refirió a la derrota en general y el mazazo anímico que significó para el mundo Racing: "Fue un golpe duro, que realmente no esperábamos. Un partido que fue muy parejo. Se definió prácticamente sobre la hora. Eso generaba ilusión y una expectativa muy importante. Todos estábamos muy ilusionados. Lamentablemente no se nos dio. Llegamos a momentos definitorios y quizá por la suerte no pudimos lograrlo".