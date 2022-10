El desgarrador posteo de Copetti tras las críticas de los hinchas de Racing: “Soy la peor…”

Enzo Copetti fue uno de los principales apuntados tras el durísimo mazazo que se comió Racing el domingo por no poder salir campeón, tras recibir paradójicamente la ayuda de Independiente, que le empató a Boca pese a así beneficiar a su rival de toda la vida. El goleador, que había picanteado la previa de las últimas jornadas con un "vamos a salir campeones", fue señalado por no hacerse cargo del penal que le dio Echavarría al equipo de Gago sobre la hora, cuando el partido frente a River estaba todavía 1-1, y terminó errando Jonathan Galván. Tras unos días de silencio, el platinado subió un descargo a sus redes sociales.

El posteo de Copetti en Instagram.

"Hice mil cosas bien y nadie dijo nada, hice una cosa mal y ya soy la peor persona del mundo", escribió Copetti, dolido, en sus historias de Instagram.

Si Galván hubiera metido ese penal, muy probablemente el final de la película habría sido distinto. Porque la Academia pasaba a ganar 2-1 su partido, que en la última lo terminó perdiendo 1-2, y ya casi no quedaba nada por jugarse en la Bombonera. Sin embargo, la historia terminó con Boca campeón y Racing inmerso en una tristeza muy grande.

¡ATAJÓ ARMANI! El arquero de River le atajó el penal a Jonathan Galván. #LPFxTNTSports pic.twitter.com/vpNaGcqMkk — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 23, 2022

A Copetti los hinchas académicos, que hasta el fin de semana lo idolatraban por sus goles, le cayeron porque, en vez de patearlo él, que es el goleador, uno de los jugadores más importantes del equipo y un habitual ejecutante pese a que los últimos dos los había errado (vs. Boca e Independiente), se lo dejó a Galván, que lleva tres meses en el club. Sin Matías Rojas en cancha, que es el designado para patear por el DT y ya había convertido el 1-1 por esta misma vía, mucha de la gente de Racing que lo criticó lo hizo porque pensó que ese penal era para el 9.

Esta igualmente no es la primera vez que los sentimientos del ex Atlético de Rafaela quedan tan expuestos al público. En mayo, después de que le metiese un doblete a Aldosivi en cuartos de final de la Copa de la Liga, su mujer Araceli Bonino reveló que Copetti había pensado en más de una vez dejar el fútbol por las críticas. No obstante, a partir de un gol contra Independiente torció la historia y se convirtió en uno de los jugadores más queridos.