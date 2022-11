El fuerte descargo de Cardona contra Gago y la dirigencia de Racing: "El club me hace..."

Este jueves, se informó que Edwin Cardona habría retirado sus pertenencias del Cilindro de Avellaneda y no volvería a jugar en Racing. Sin embargo, el colombiano hizo un extenso descargo en sus redes sociales, en el que alegó que fue la dirigencia de la Academia la que le indicó que se tomara vacaciones, con la recomendación del cuerpo técnico encabezado por Fernando Gago de no seguir junto al grupo tras el partido ante Tigre.

"Como futbolista debo aceptar cada uno de mis errores y las consecuencias que estos han traído: por eso le pido perdón a Dios, a mi familia y a las personas que han creído en mí durante toda mi carrera futbolística", aseguró el jugador en el comunicado. Además de hacer autocrítica, el ex Boca expresó su disgusto frente a las versiones surgidas en las últimas horas: "Si bien no ha sido mi mejor temporada, siempre he cumplido a cabalidad mis responsabilidades y obligaciones con el club al cual pertenezco, pero no puedo dejar pasar por alto que se siga manchando mi nombre y mi integridad por comentarios mal intencionados de personas que sólo generan críticas destructivas".

Luego, Cardona se refiere a la información que aseguraba que, tras el entrenamiento, se retiró del predio con sus cosas en una despedida anticipada y, a priori, unilateral: "Es información falsa, ya que el día 1 de noviembre, después de terminar mi jornada de entrenamiento, el club me hace entrega de una carta por medio del Gerente de Fútbol Profesional, Miguel Rosello, donde me notifican que me disponen a otorgarme vacaciones correspondientes al 2022 a partir de la última obligación del mes en curso [Trofeo de Campeones ante Boca] hasta el 30 de noviembre del presente año", explica el colombiano, que aclara que esto era común para todos sus compañeros.

La carta que, según Cardona, recibió todo el plantel de Racing y le habrían obligado a destruir.

No obstante, esto cambiaría momentos después, siempre según el relato de Cardona: "Posterior a hacerme dicha entrega, sin entender por qué, me dicen que se debe destruir y me hacen entrega de otra, pero anticipando mis vacaciones a partir del 2 de noviembre [...] Esto deja constancia y recomendación técnico directiva de no integrarme en el grupo después del compromiso jugado ante Tigre".

La carta en la que Racing desvincula a Cardona desde el 2 de noviembre.

El colombiano no es convocado por Fernando Gago desde el incidente en el que el colombiano dio positivo en un test de alcoholemia. Aunque se cree que la Academia no terminará de comprar su pase a fin de año, la historia entre Racing y Cardona sigue sumando episodios.