La categórica respuesta de Messi sobre qué le dijo a Lewandowski post partido: "Me enseñaron que…"

Lionel Messi y Robert Lewandowski protagonizaron un momento que se viralizó minutos después de consumarse la victoria de la Selección argentina ante Polonia, que significó la clasificación del combinado nacional a los octavos de final. Mucho se habló de ambos en la previa y cuando el duelo llegó a su fin mantuvieron un diálogo que, al parecer, limó asperezas.

En la zona mixta, minutos después de lo sucedido, el argentino fue consultado al respecto y tuvo contundente respuesta. "Me enseñaron que lo que pasa adentro de la cancha, queda adentro de la cancha, como también en el vestuario y de mí no van a salir cosas que nos decimos en la intimidad", expresó Messi con una pícara sonrisa.

Minutos después, en otro sector, fue nuevamente consultado aunque esta ves fue más directo: "No, de eso no hablo", expresó y esperó la siguiente pregunta. Durante los noventa minutos, además, Messi gambeteó a Lewandowski y el 9 le cometió foul. Luego, le extendió la mano para saludarlo, pero el 10 no quiso saber nada.

Argentina jugará en octavos de final con Australia, segundo del Grupo D y 38vo. del ranking FIFA, en un partido a disputarse el sábado próximo a las 16 (22 de Qatar) en el estadio Ahmad Bin Ali, con capacidad para 45.032 espectadores. El conjunto de Lewandowski, "ausente" esta noche en Doha, jugará con el vigente campeón Francia, el domingo a las 12.