La curiosa pregunta de Messi a Scaloni en pleno partido y una respuesta contundente: "No quieren…"

Una curiosa situación ocurrió mientras se disputaba el partido entre la Selección argentina ante Polonia. El duelo ya estaba 2 a 0, cuando Lionel Messi se acercó a Lionel Scaloni y le preguntó, al parecer, por cómo estaba el otro partido de la zona que animaban México y Arabia Saudita. En ese momento, los aztecas también ganaban por dos goles y necesitaban uno más.

Las imágenes aparecieron durante un seguimiento exclusivo de la señal deportiva TyC Sport al entrenador, quien se levanta y le dice "dos cero", en clara referencia a lo que pasaba con México. Pero luego, ante otra consulta del 10, Scaloni parece decirle "no quieren más" como dándole a entender que no van a salir del fondo teniendo en cuenta que un gol más de la Argentina los dejaba afuera del Mundial por diferencia de gol.

La charla duró algunos segundos y luego el rosarino se marcha. La definición del Grupo C fue realmente apasionante ya que mientras pasaban los minutos, en los dos duelos pasaban cosas que sentenciaban el futuro de alguno de los equipos. Finalmente fue Polonia el que pasó, por diferencia de gol, y se medirá con Francia en los octavos de final.

Messi se refirió a la marca que consiguió hoy al convertirse en el jugador con más partidos en el seleccionado argentino en Mundiales (22), con uno más que Diego Maradona: "Me enteré recién. Es una alegría poder seguir consiguiendo este tipo de marcas. Diego estaría muy feliz por mí, porque siempre me mostró cariño y se ponía contento con las cosas que me pasaban".

El capitán, en sintonía con lo expresado por Lionel Scaloni, lamentó el poco descanso y la cercanía con el próximo partido de octavos de final que se disputará el sábado a las 16. "Es muy seguido, pero es para todos igual, porque Australia jugó unas horas antes que nosotros. Igual hoy hicimos un esfuerzo extra porque fue el día en el que más se sintió el calor y la humedad"