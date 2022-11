Bermúdez reveló el doloroso motivo por el que se va del Consejo de Boca: “Cuando terminó el torneo tuve que…”

Cuando todo parecía indicar que el martes por la noche se hablaría solamente de la Selección argentina y su crucial partido ante Polonia en el marco de la tercera fecha del Grupo C del Mundial de Qatar 2022, una noticia sacudió el mundo Boca. En las últimas horas se instaló el rumor sobre la renuncia de Jorge Bermúdez al Consejo de Fútbol del Xeneize.

Fue el mismo Patrón quien, en su diálogo con Julio Pavoni en radio AM 990, aclaró la situación. "Una vez que terminó el torneo argentino tuve que partir a la ciudad de Armenia, acá en Colombia, para estar con mis padres. Durante todo el año tuve que manejar a la distancia una situación realmente difícil. Hace rato que mi padre viene atravesando un problema de salud que lo tiene complicado en el aspecto mental, con una demencia que ya se está convirtiendo en un principio de Alzheimer prácticamente. Y eso ha afectado muchísimo en los últimos años a mi madre, que es la única persona que vive con él, porque ella convive con un tema que es difícil de manejar en sus huesos. Y eso me ha tenido muy consternado en los últimos años”.

Desde Colombia, Bermúdez aclaró su situación.

“Yo partí de su lado desde el año 90, cuando arranqué a jugar al fútbol y fui contratado por el América de Cali. Entonces, imaginate que hace más de 32 años que no comparto más de 10 días por año con ellos. Y la verdad es que esta situación de salud me llevó a tomar una determinación de salir corriendo para acá una vez que terminó el torneo. Ni siquiera tuve la posibilidad de estar en la final contra Racing porque ya estaba acá por todo este tema de salud de mis padres. Y esto es lo que me tiene completamente enfocado y con el 100 por ciento de mi salud mental enfocado en ellos para darles una mano y hacerles más llevadera la situación”, añadió Bermúdez, ganador de seis títulos con la camiseta de Boca.

A la hora de aclarar su situación con Boca, destacó: “Ni me tomé licencia ni renuncié. Sigo haciendo labores administrativas a la distancia, que es mi responsabilidad. Sigo tratando de estar muy cerca de cada una de las cosas que se realizan en el aspecto del fútbol. Sigo muy pendiente de los pasos que se dan en el aspecto deportivo de cada una de las categorías y planteles. Sigo pendiente de cada una de las directrices de nuestro vicepresidente y cada una de las directrices del Consejo porque soy parte del Consejo".

El colombiano confirmó su deseo de continuar con su trabajo en el Consejo de Fútbol.

"No me he desvinculado. Sigo al tanto, tengo amigos que son como hermanos allí. Que conocí a través del fútbol y con los que he forjado una amistad muy valiosa y fuerte, y que entienden que mi necesidad personal en estos momentos es acompañar a mis viejos presencialmente", destacó Bermúdez.

Para finalizar, sentenció: "Estoy orgulloso de pertenecer al Consejo y seguiré ayudando a la distancia con todo lo que se pueda o como embajador internacional, siempre que los tiempos y la salud de mis viejos me lo permitan. Esta es la realidad. Quisiera que fuera totalmente distinta, pero es lo que toca y me obliga a estar presente y acompañar a mis padres”.