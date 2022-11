¿Un club grande le abre la puerta a Tevez para que sea su técnico en 2023?

La noticia sorprendió, pero hubo varios avisos previos. Durante toda la campaña, Carlos Tevez había advertido que no le caía nada bien que la situación política de Rosario Central intervenga en la actualidad de su equipo y la planificación para 2023. Finalmente, el Apache anunció su salida y, por su buen trabajo, se ganó la atención de varios clubes que todavía tienen que definir su futuro director técnico. En esta línea, el presidente de un equipo grande habló de la posibilidad de contratar al ídolo de Boca.

"VOY A DAR UN PASO AL COSTADO". Carlos Tevez anunció en conferencia de prensa que no continuará como entrenador de Rosario Central. pic.twitter.com/W4QPZycTGz — SportsCenter (@SC_ESPN) November 3, 2022

En charla con D Sports Radio, Fabián Doman se refirió al rumor que surgió de que Independiente podría estar interesado en los servicios del ex DT de Central: "Lo de Tevez es muy reciente, no lo teníamos como posible candidato. Su nombre no surgió del mundo Independiente sino del mundo externo", aseguró.

Sin embargo, el flamante presidente del Rojo no le cerró la puerta: "Si me llama el representante de Tevez, obviamente lo escucharíamos. No lo descarto, es alguien que nos podría interesar, pero nunca hablé con él”.

Además, Doman contó la actualidad de las negociaciones con diferentes candidatos: “No me queda claro que Gareca quiera dirigir en Argentina. Es sabido el interés que tenemos por Quinteros pero sabemos que fue campeón y obviamente Colo Colo quiere retenerlo. Hay un gran deseo de Quinteros por dirigir en Argentina", explicó, pero reveló que nunca habló con el DT nacionalizado boliviano.

Por otra parte, el conductor de televisión habló de los refuerzos que podrían llegar al club de Avellaneda, que estaría a días de recibir una inhibición: "“Me gustaría que vuelva Mancuello. Alguien habló con personas vinculadas a él. No, no me interesa Wanchope Ábila”, cerró.