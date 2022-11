Tevez reveló el motivo por el que pegó el portazo en Central: “Había una…”

Molesto por quedar en el medio de una disputa política que va a tener lugar en Rosario Central hasta el día de las elecciones, el 18 de diciembre, Carlos Tevez renunció a su cargo como entrenador del Canalla y dio detalles de los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión en una conferencia de prensa a la que convocó de urgencia este jueves.

"VOY A DAR UN PASO AL COSTADO". Carlos Tevez anunció en conferencia de prensa que no continuará como entrenador de Rosario Central.

"Primero que nada, quiero comunicarle a la gente de Central que voy a dar un paso al costado, que no voy a seguir como entrenador. Gracias a la gente por bancarme en estos meses, al cuerpo técnico y a los jugadores por el sacrificio que hicimos, que no es normal en un club. Hoy más que nunca doy un paso al costado pensando en el club. No es conveniente para nadie que yo siga, ni para la nueva dirigencia si es que gana la oposición o para esta actual. Van a tener que tomar decisiones y yo no quiero ser un obstáculo. Si la dirigencia tiene su técnico y puede traerlo, que yo no sea un obstáculo", arrancó diciendo Carlitos.

"CUANDO PUSIERON MI NOMBRE EN LA POLÍTICA DEL CLUB NO ME GUSTÓ". Carlos Tevez dio algunos de los motivos por los que decidió dar un paso al costado como entrenador de Rosario Central.

El Apache no se guardó nada y disparó, dejando en claro que se va por un tema de conflicto dirigencial: "Yo no vengo acá a hacer política y cuando se puso mi nombre en la política es algo que no me gustó. Yo no soy del club, no soy de la casa y no estoy metido en la política del club. Por eso mismo no me metí en Boca. Yo soy entrenador. El juego no es normal, no es parejo. No voy a dar nombres, pero no me gustó que quisieran meter mi nombre en la política (repitió). Había una interna de la que no quería estar metido".

Tevez dejó de ser el técnico de Central.

Al mismo tiempo, no tuvo pruritos para decir que "las elecciones se tendrían que haber hecho un mes atrás". Y agregó molesto: "Si las tiran para el año que viene, como muchos están diciendo, pasamos otros cuatro o cinco meses con la gente mal predispuesta. Nosotros la fuimos llevando, pero no es normal. Si las pasan para el año que viene va a ser lo mismo".

Esta feroz interna dirigencial además, para Tevez, habría significado un dolor de cabeza porque la fecha del acto eleccionario atraviesa transversalmente el mercado de pases, por lo que iba a ser inviable encarrilar una negociación con una comisión que, quizás, al día siguiente no iba a estar más a cargo de las decisiones. Este combo explosivo hizo que Carlitos no quisiera seguir metido y decidiese pegar el portazo.

Tevez se va de Rosario Central tras haber conseguido 6 victorias, 11 empates y 7 derrotas en 24 encuentros y poco más de cuatro meses de gestión. El Canalla finalizó la última LPF 20º de 28 equipos.