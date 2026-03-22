Berti mete mano obligado y la Lepra se juega todo ante el Central de Di María

Con un cambio forzado, Berti prepara la Lepra que recibe al Central de Di María en una noche caliente en el Gargantini.

Independiente Rivadavia juega ante el Lobo platense por la fecha 11 del Apertura.

Independiente Rivadavia no llega cómodo. Llega después de un buen triunfo… llega líder. Y este domingo en el Gargantini no será un partido más: será una prueba de carácter frente al Rosario Central de Ángel Di María, el nombre que le pone picante a una noche que promete alto voltaje.

Al equipo de Alfredo Berti le tocaron el tablero justo antes de un duelo clave. La baja de Ramiro Macagno, desgarrado y afuera por varias semanas, obliga al DT a meter mano en un puesto sensible: el arco. Nicolás Bolcato será el encargado de sostener la ilusión azul en un partido donde no hay margen de error.

Pero no es solo un cambio. Es un mensaje. Berti apuesta a sostener la base que viene de dar un golpe en La Plata, pero sabe que enfrente tendrá otra jerarquía, otro ritmo, otro peso específico. Porque del otro lado aparece Central… y puede aparecer Di María.

Central venció a la Lepra en Rosario. Foto: Télam Un viejo choque entre Canallas y Leprosos. El “Fideo”, que arrastra molestias pero será esperado hasta último momento, es la amenaza latente que cambia todo. Si juega, no es un rival más: es el campeón del mundo que puede romper el partido en una jugada.

La Lepra, líder de la zona, quiere reafirmarse. Central quiere dar el golpe. Y en el medio, un estadio que va a hervir.