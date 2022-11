Pasó la escoba: los 6 jugadores (4 titulares) a los que el nuevo DT de Independiente les dijo que no siguen

Tras su presentación oficial como director técnico de Independiente, Leandro Stillitano, comenzó a tomar decisiones importantes respecto del armado del plantel para el 2023 y, tres días antes de que comenzara la pretemporada (2/12), les comunicó a seis jugadores, de los cuales cuatro fueron habituales titulares en este último año, que no los va a tener en cuenta. Ellos son: Juan Manuel Insaurralde, Damián Batallini, Alex Vigo, Lucas Rodríguez, Gonzalo Asís y Juan Pacchini. Tampoco renovará contrato el arquero Sebastián Sosa.

La información la dio a conocer el periodista partidario Matías Martínez en su cuenta de Twitter, donde además anunció que el Chaco Martínez, que estuvo a préstamo en Aldosivi, se incorporará al resto del plantel de Independiente en el inicio de la pretemporada.

La depuración de plantel ya comenzó, pero esta puede llegar a tener un gran efecto negativo si es que el Rojo no logra resolver el tema de las inhibiciones. Si no paga las deudas, no podrá contratar a nuevos futbolistas. Pese a esto, Stillitano adelantó que llegarán caras nuevas: "Estamos trabajando día a día con Fabián y Pablo en el armado del plantel. Sabemos que Independiente tiene un margen de error muy corto y apuntamos a potenciar al plantel. Vendrán incorporaciones que estén alineadas con esto".