La advertencia del DT de Polonia sobre el duelo Messi-Lewandowski: "Hay que recordar que…"

Czeslaw Michniewicz, entrenador polaco, afirmó que el partido de este miércoles es un Polonia-Argentina, no un Lewandowski contra Messi. El técnico polaco atendió este martes a los medios de comunicación antes del encuentro que dirimirá el pase de ambos equipos a los octavos de final del Mundial de Qatar.

Lewandowski y Messi estarán cara a cara mañana.

"Ya tengo pensada la alineación, pero todavía tenemos una sesión de entrenamiento por delante y ahí veremos", dijo. Michniewicz fue preguntado sobre el duelo estelar entre Robert Lewandowski y Lionel Messi, en un recuerdo de sus duelos cuando el argentino militaba en el Barcelona y el polaco en el Bayern de Múnich.

"Sobre este cara a cara, creo que cuando vimos el sorteo y nos tocó Argentina, todo el mundo esperaba este partido por ese duelo. Pero hay que recordar que esto es un Polonia-Argentina, no es un Leo Messi contra Robert Lewandowski. Son dos jugadores fabulosos pero no voy a decir quién es el mejor, no toca eso aquí", apuntó el técnico.

Polonia es una de las tres selecciones, junto a Marruecos y Brasil, que aún no ha recibido un solo gol en este torneo. "Estoy muy contento con nuestros partidos, sobre todo en la fase defensiva, eso es muy importante en esta clase de torneos. Hemos cometido errores, pero pocos y no hemos recibido goles. Todos los jugadores han estado muy bien, no solo el portero", admitió.

Argentina (3, +1) debe ganarle a Polonia (4, +2) para asegurar su clasificación sin depender de otros resultados. El empate podría alcanzarle según el resultado de Arabia Saudita (3, -1) y México (1, -2). El partido se disputará este miércoles en el Estadio 974 de Doha con arbitraje del neerlandés Danny Makkelie desde las 16.00, mismo horario en el que jugarán Arabia Saudita-México.