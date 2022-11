La ocurrente respuesta del Kun Agüero contra Canelo Álvarez y en defensa de Messi: "Lo que hizo..."

La polémica acusación de Saúl "Canelo" Álvarez a Lionel Messi de "limpiar el vestuario" con la camiseta de México está alcanzando nuevos niveles. Intervinieron hinchas, streamers, fanáticos de uno y otro, exjugadores, luchadores de UFC como Santiago Ponzinibbio y excompañeros y amigos del 10 argentino. El último en subirse al ring de Twitter con el multicampeón fue Sergio "Kun" Agüero, que tuvo un picante ida y vuelta con el mexicano.

El primer tuit de Agüero al Canelo Álvarez.

Todo surgió cuando el boxeador acusó a Messi de tirar y limpiar el piso del vestuario argentino en el estadio Lusail con la camiseta mexicana: "Que le pida a Dios que no me encuentre", fue uno de los tantos tuits que lanzó Canelo. Por esta razón, el Kun, uno de los más cercanos a la Pulga, arremetió: "Señor Canelo no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y qué pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da".

La ocurrente respuesta del Kun Agüero al Canelo.

Como demostró en estos últimos días, Álvarez no se iba a quedar callado: "Tú también cabrón… me escribías ay ay Canelo y ahora mamando no seas hipócrita cabrón", disparó.

En otra de sus típícas ocurrencias, Agüero le respondió con humor al mexicano: "Yo lo admiraba Sr. Canelo. Pero lo que hizo hoy con Messi fue un golpe bajo. Y usted sabe mejor que nadie que eso es desleal. Queda descalificado #AguanteArgentina #VivaMexico", respondió.

La respuesta de Canelo a uno de los tuits del Kun [se confundió y citó uno suyo en vez del de Agüero].

"Desleal? Desleal lo que hiciste ahorita mismo escribes esto y hace un minuto te cagabas en mis DM de Instagram hay que ser claros y sin rodeos. ¡¡¡Más bien hay que tener huevos!!!!!", contraatacó Canelo. Tal como en el ring, el tapatío no le escapa al ida y vuelta, aunque sea mediante 280 caracteres.