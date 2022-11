El cruce de Fábregas tras la amenaza de Canelo Álvarez a Messi: "Ni conoces..."

Para defender a un amigo después de una ridícula amenaza en su contra. Tras el escándalo que desató Saúl "Canelo" Álvarez, con una inesperada polémica contra Lionel Messi, Cesc Fábregas salió al cruce contra el boxeador. Es que el mexicano criticó a Leo por tener la camiseta del Tri, que había cambiado después del 2 a 0 en el Mundial de Qatar 2022, en el piso durante los festejos en el vestuario que se vieron en un video.

Ni conoces a la persona, ni entiendes el cómo funciona un vestuario o lo que pasa después de un partido. TODAS las camisetas, incluso las que usamos nosotros mismos, se van al suelo y se lavan después. Y más cuando celebras una victoria importante. https://t.co/dWwFKXdIUS — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) November 28, 2022

Canelo Álvarez había tuiteado contra Messi: "Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera???? Que le pida a Dios que no me lo encuentre!! Así como respeto Argentina tiene que respetar México!! no hablo del país (Argentina) hablo de Messi por su mamada que hizo".

Después de que varios salieran a contestarle, Cesc Fábregas fue fuerte al cruce contra el mexicano: "Ni conoces a la persona, ni entiendes el cómo funciona un vestuario o lo que pasa después de un partido. TODAS las camisetas, incluso las que usamos nosotros mismos, se van al suelo y se lavan después. Y más cuando celebras una victoria importante".

El volante español, íntimo amigo de Leo desde sus comienzos en Barcelona, le respondió al Canelo Álvarez, un hombre que no tiene la cultura de vestuario futbolero y que no conoce a Messi.

Otro que había salido a defender al capitán de la Selección argentina fue Sergio "Kun" Agüero, quien explicó la situación con una respuesta en Twitter: "Señor canelo no busques excusas o problemas , seguramente no sabes de fútbol y que pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da".

La impensada polémica se armó por un video de Lionel Messi que muchos mexicanos tomaron para el lado incorrecto: en las imágenes se puede ver al astro de la Selección argentina festejando la victoria ante los aztecas y, cuando quiere quitarse el botín, roza una camiseta que cambió luego del partido. Esa situación encendió a los fanáticos pero en particular al Canelo Álvarez, quien emitió ese fuerte mensaje contra el capitán albiceleste.